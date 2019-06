Có gì trong buổi tổng duyệt đêm pháo hoa “Sắc màu” của DIFF 2019

Tham dự tổng duyệt là các đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện các Sở, ban ngành thành phố và các nghệ sĩ cùng hai đội pháo hoa Anh, Trung Quốc.

Ngay từ những phút mở màn, sân khấu tổng duyệtđã trở nên vô cùng sôi động với ca khúc “Những đứa con mặt trời” được thể hiện bởi giọng ca quán quân Vietnam Idol 2018 Quốc Thiên. Trên sân khấu lung linh, huyền ảo như trong đêm thi chính, lần lượt các ca khúc “Rolling in the deep” nồng cháy của Uyên Linh và giai điệu bất hủ “Sắc màu” qua giọng ca phiêu linh của ca sỹ Tùng Dương, ca khúc “Dòng sông xanh” trình bày bởi ca sỹ trẻ Thu Hằng và tiết mục múa dân gian Trung Quốc “Phật bà nghìn mắt nghìn tay” lôi cuốn đã phần nào hé lộ cho khán giả về sức hấp dẫn khó cưỡng của đêm thi thứ tư DIFF 2019.

Hai màn trình diễn của đội Anh và Trung Quốc còn là “ẩn số” được rất nhiều khán giả mong đợi, nhưng những phóng sự về những con sông huyền thoại làm nên lịch sử Trung Hoa và dòng sông Thames êm đềm của nước Anh cũng như chia sẻ của hai đội thi cũng đã hé lộ phần nào về “đại tiệc” pháo hoa đỉnh cao mà hai đội sẽ “chiêu đãi” khán giả vào tối 22/6.

Với “tuyệt chiêu” 700 quả pháo nước trong tổng số hơn 8000 quả pháo mang tới DIFF 2019, kết hợp với các ca khúc nổi tiếng như “River flows in you”, “Cry me a river”, “The River”, “Hold Back The River”, Cassandra”… đôi Anh hứa hẹn sẽ tạo nên không gian nghệ thuật hoành tráng của ánh sáng lấp lánh và âm nhạc, làm nên màn trình diễn “độc nhất vô nhị” trên sông Hàn.