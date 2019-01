Bí quyết vay mua ô tô nhàn tênh không phải ai cũng biết

Nếu biết tính toán kĩ lưỡng, vay tiền mua xe sẽ là quyết định sáng suốt và nhẹ nhàng hơn bạn nghĩ.

Chọn ngân hàng có tốc độ xử lý hồ sơ nhanh

Tốc độ xử lý hồ sơ là một trong những tiêu chí quan trọng bạn nên xem xét khi lựa chọn ngân hàng để đăng ký khoản vay. Những ngân hàng chuyên nghiệp phê duyệt hồ sơ trong vòng 24 tiếng, một số ngân hàng làm tốt hơn như TPBank phê duyệt hồ sơ chỉ trong vòng 8 tiếng.

Những nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp cũng sẽ nhìn thấy ngay lập tức những vấn đề mà khách hàng gặp phải khi mua xe lần đầu như vấn đề thiếu sót giấy tờ trong hồ sơ, sự khác nhau giữa mua xe mới từ showroom hay mua xe cũ, đồng thời nhanh chóng giải quyết vấn đề, giảm bớt rất nhiều thời gian cho khách hàng.

Theo nhiều khách hàng vay mua ô tô, lãi suất cho vay mua ô tô của các ngân hàng trên thực tế chênh nhau rất thấp và không đáng kể, chọn ngân hàng có dịch vụ tốt sẽ có lợi ích hơn cho khách hàng, ngoài ra họ còn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian vay rất chu đáo.

Ngân hàng cho vay thời hạn lâu sẽ giảm bớt áp lực trả lãi

Khách hàng có thể chọn vay 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng… và trong thời gian này cần hoàn tiền cho khách hàng. Tuy nhiên, có ngân hàng cho vay tới 84 tháng (7 năm), giúp khách hàng nhanh chóng giảm bớt áp lực trả lãi đáng kể.

Chẳng hạn, với những dòng xe phổ thông của Toyota, Hyundai, Kia có giá khoảng 600 triệu đồng, thông thường thì khách hàng sẽ vay khoảng 50% giá trị xe tương đương với 300 triệu đồng. Lấy gói vay ưu đãi của TPBank với thời hạn kéo dài 84 tháng và lãi suất từ 7.6%/năm thì tháng đầu tiên khách hàng chỉ phải trả khoảng hơn 5 triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Dương (chuyên viên khách hàng TPBank) thì mọi người khi mua xe đa số chọn phương án vay dài, nhưng hầu hết trả trước hạn, có khách hàng chọn thời hạn 84 tháng thì mới 24 tháng họ đã trả xong với phí trả trước hạn không đáng kể.

Gia tăng thu nhập từ chiếc xe như một phương án trả lãi

Chiếc xe ngoài việc đem lại an toàn cho gia đình, còn có thể giúp chủ nhân kiếm thêm tiền, hoặc thăng tiến trong sự nghiệp.

Theo nhân viên của một công ty BĐS chuyên cho người nước ngoài thuê nhà cho hay. Từ khi có xe chủ động đưa, đón các khách người Nhật đi xem nhà, tỉ lệ cho thuê nhà thành công của anh tăng nhanh chóng. Thậm chí, anh còn làm đầu mối tổ chức được vài giải Golf cho các sếp Nhật và được hoa hồng khá hậu hĩnh. Đăng ký gói vay mua xe 36 tháng, sau đúng 24 tháng anh đã trả được khoản vay mua xe 250 triệu của mình.

“Thật sự chiếc xe cũng làm mình được tin tưởng hơn, trao nhiều trọng trách hơn, nhờ vậy kiếm được nhiều tiền hơn, biết mua xe làm được nhiều thứ như vậy mình đã mua sớm”, người này nói.

Có những người lại chọn các kinh doanh khác, như cho thuê xe khô vào các ngày làm việc hành chính, chỉ sử dụng cuối tuần, số tiền cho thuê xe dư để trả ngân hàng mà vẫn có xe để đi.

Mua xe là nghĩ cho mình trước

Đây cũng là suy nghĩ đúng đắn, giúp bạn chăm chỉ kiếm tiền để có được chất lượng cuộc sống tốt và hài lòng trong quyết định vay mua xe của mình.

Theo thống kê, ô tô xếp hạng khá cao so với xe máy về sự an toàn. Trong nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe hơi với túi khí vẫn đảm bảo được an toàn cho người ngồi bên trong, còn xe máy thì không thể. Tất nhiên, bạn nên mua bảo hiểm để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.

Cho dù thời tiết nắng nóng, đầy bụi hay mưa phùn rét mướt, chiếc ô tô vẫn sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy mà những chiếc xe máy không thể nào có được.