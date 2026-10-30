Doanh nghiệp TP HCM nêu nhiều vướng mắc trong thủ tục đầu tư, kinh doanh

Đây là diễn đàn để doanh nghiệp trao đổi với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan về những khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Hội nghị cũng thông tin về chủ trương, chính sách, định hướng đầu tư; đồng thời trao đổi giải pháp cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC cho biết, đối thoại tạo kênh trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan. Thành phố kiên trì xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Theo ông Hoàng, việc đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giúp doanh nghiệp sớm đưa dự án vào hoạt động, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM chia sẻ tại hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM cho biết, 10 tháng đầu năm thành phố thu hút hơn 19,2 tỷ USD vốn FDI, với 1.726 dự án cấp mới. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp mới chậm lại, sức chống chịu của một bộ phận doanh nghiệp còn yếu. Từ thực tế này, ông cho rằng cải thiện môi trường kinh doanh không thể chỉ dừng ở việc cấp phép ban đầu, mà còn cần một hệ thống hỗ trợ để doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất và tái đầu tư.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã phản ánh nhiều vướng mắc liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính trong quá trình thành lập, vận hành, điều chỉnh hoạt động và chấm dứt hoạt động kinh doanh. Những câu hỏi không chỉ xoay quanh hồ sơ đăng ký ban đầu mà còn cho thấy các điểm nghẽn có thể phát sinh ở nhiều giai đoạn khác nhau trong vòng đời một doanh nghiệp.

Sự liên thông giữa thủ tục đầu tư và đăng ký doanh nghiệp cũng là vấn đề đáng chú ý. Nếu các nội dung trên hồ sơ không đồng bộ, doanh nghiệp có thể phải thực hiện thêm bước rà soát, điều chỉnh, làm phát sinh thời gian và chi phí tuân thủ.

Một nhóm kiến nghị khác liên quan đến hoạt động góp vốn, mua cổ phần có yếu tố nước ngoài. Các nội dung được đặt ra gồm điều kiện tiếp cận thị trường, thủ tục tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn và việc chuyển tiền thanh toán qua tài khoản vốn đầu tư.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, việc đáp ứng đúng điều kiện tiếp cận thị trường và quy định về dòng tiền không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn liên quan trực tiếp đến tiến độ hoàn tất giao dịch. Do đó, hướng dẫn rõ ràng về hồ sơ, trình tự và trách nhiệm của từng cơ quan có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro phát sinh khi thực hiện thủ tục.

Đại diện doanh nghiệp và các sở ban ngành dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Toàn đề nghị doanh nghiệp nêu thẳng các khó khăn kỹ thuật, để cơ quan chuyên môn giải đáp hoặc tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Ông cũng cho biết Sở đang phối hợp cải tiến quy trình nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Theo Ban Tổ chức, các kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được chuyển cơ quan liên quan xem xét, phản hồi. Sau hội nghị, ITPC phối hợp với Sở Tài chính theo dõi kết quả xử lý và khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp. Những phản ánh tại hội nghị cho thấy bên cạnh quy định rõ ràng, doanh nghiệp cần hướng dẫn thống nhất và sự phối hợp giữa các cơ quan để giảm thời gian, chi phí thủ tục.