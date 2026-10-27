TP HCM chuyển khu công nghiệp gần 110 ha sang phát triển nhà ở xã hội

Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng sẽ được điều chỉnh quy hoạch, dự kiến hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 15/12.

Theo kế hoạch của UBND TP HCM, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng có diện tích 109,91 ha tại xã Tân Nhựt và Bình Lợi, huyện Bình Chánh cũ, sẽ được rà soát, điều chỉnh chức năng từ đất sản xuất công nghiệp, kho tàng sang đất đơn vị ở trong Quy hoạch tổng thể thành phố.

Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng nằm cạnh Khu công nghiệp Lê Minh Xuân hiện hữu với nhiều dự án đang hoạt động. Ảnh: An Phương

Công tác rà soát dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10. Sau khi Quy hoạch tổng thể thành phố được phê duyệt, cơ quan chức năng sẽ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, với thời hạn hoàn thành trước ngày 22/11.

Song song với việc điều chỉnh quy hoạch, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý thủ tục chấm dứt hoạt động của những dự án cũ tại khu vực. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đề xuất chấm dứt thực hiện dự án theo quy định, dự kiến hoàn tất trong tháng 11.

Đối với dự án nhà ở xã hội, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư được yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/12. Sau đó, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào đầu năm 2027.

Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng được UBND TP HCM phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2016. Dự án nằm cạnh Khu công nghiệp Lê Minh Xuân hiện hữu, cách trung tâm thành phố khoảng 15 km. Chủ đầu tư hiện tại là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc.

Theo quy hoạch ban đầu, khu công nghiệp có tổng diện tích khoảng 109,9 ha, ưu tiên các ngành chế biến lương thực, thực phẩm, điện, điện tử và những ngành công nghiệp trọng yếu. Dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 10.000 người và hiện đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng.

Việc chuyển đổi chức năng khu đất sang phát triển nhà ở xã hội sẽ cần thực hiện các bước điều chỉnh quy hoạch và thủ tục đầu tư theo kế hoạch của thành phố. Các mốc tiến độ được đặt ra nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trước khi triển khai dự án theo mục đích sử dụng mới.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM có 105 khu công nghiệp, khu chế xuất với tổng quy mô hơn 50.000 ha. Trong số này, 66 khu đã được thành lập và đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%.

Theo định hướng quy hoạch tổng thể, thành phố dự kiến mở rộng các khu công nghiệp ra khu vực ngoại vi thuộc Bình Dương và Vũng Tàu cũ, trong bối cảnh quỹ đất và hạ tầng tại khu vực lõi còn hạn chế.

Trong khi đó, nhu cầu phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được đặt ra trong kế hoạch phát triển đô thị. Giai đoạn 2026-2030, TP HCM đặt mục tiêu phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội, trong đó khoảng 50.000 căn dành cho thuê.

Theo quy hoạch đến năm 2040, tổng diện tích đất dành cho phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố khoảng 1.740 ha, chưa bao gồm quỹ đất tại các khu vực động lực thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Thành phố cũng đề xuất các cơ chế ưu đãi về tín dụng, đất đai và thủ tục đầu tư nhằm thúc đẩy phân khúc này.

Việc rà soát, chuyển đổi Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng là một trong những kế hoạch điều chỉnh chức năng sử dụng đất được triển khai trong bối cảnh TP HCM đặt mục tiêu tăng nguồn cung nhà ở xã hội trong những năm tới.