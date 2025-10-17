Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Doanh nghiệp nào cung cấp trứng cút bốc mùi cho Tiểu học Cự Khê?

Ban phụ huynh Trường tiểu học Cự Khê kiểm tra đột xuất và phát hiện hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn bốc mùi hôi, chảy nước trong bếp ăn.

Đoàn Khang

Hai ngày qua, dư luận xôn xao trước việc Ban phụ huynh Trường tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), tổ chức buổi kiểm tra đột xuất tại bếp ăn nhà trường hôm 15/10 và phát hiện hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn bốc mùi hôi, chảy nước.

Ngoài trứng cút, thịt tươi sống cũng được ghi nhận có mùi lạ, đóng gói trong túi nilon không đảm bảo vệ sinh. Các dụng cụ làm bếp tại khu bếp ăn cũng bị phản ánh là rỉ sét, mốc bẩn. Những hình ảnh sau đó được lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây lo lắng, bức xúc trong cộng đồng.

Theo thông tin, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh là đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Cự Khê.

a1.jpg
Hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn bốc mùi hôi, chảy nước bị phụ huynh phát hiện trong khu bếp ăn của Trường tiểu học Cự Khê.

Ngay sau đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và ghi nhận các tồn tại như: Khu vực sơ chế, chế biến có ruồi; khu nấu ăn, chia suất ăn được bố trí chung với khu rửa có khả năng nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín; hệ thống cống thoát nước khu vực chế biến không kín, ứ đọng, có mùi hôi; không thực hiện kiểm thực 3 bước ngày 16/10; không đủ bàn chia đồ ăn (chỉ có 2 bàn inox nhỏ chia đồ cho 1.450 suất ăn).

2.jpg
Trường Tiểu học Cự Khê, nơi xảy ra sự việc.
1.jpg
Nhiều phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con em sau sự việc xảy ra.

Tại buổi kiểm tra, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh đã xuất trình giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ chứng minh nguồn gốc thực phẩm (Hợp tác xã Canh Nậu), phiếu kiểm nghiệm nước sinh hoạt (nhà trường sử dụng nước do Công ty TNHH đầu tư Nhất Phát cung cấp); hợp đồng hóa đơn mua nước uống trực tiếp cho học sinh (nước uống đóng chai Lavie).

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị xã Bình Minh kiểm soát nghiêm túc việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú của Trường tiểu học Cự Khê nói riêng và các trường học trên địa bàn xã Bình Minh nói chung.

Liên quan đến sự việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chỉ đạo UBND xã Bình Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ. Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà cũng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND thành phố trước ngày 18/10.

>>> Mời độc giả xem video: Hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn bốc mùi hôi, chảy nước bị phụ huynh phát hiện trong khu bếp ăn của Trường tiểu học Cự Khê:

#cung cấp trứng cút bốc mùi cho Tiểu học Cự Khê #tiểu học Cự Khê

Bài liên quan

Xã hội

Xử lý nghiêm chủ tịch cấp xã nếu để tái diễn bãi xe dưới gầm cầu

Chủ tịch UBND cấp xã sẽ bị xử lý nghiêm nếu để xảy ra tái vi phạm việc sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm bãi trông giữ xe, mất an toàn công trình đường bộ.

Ngày 17/10, Văn phòng Chính phủ cho biết vừa có Công văn số 10032/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc tiếp tục rà soát, xử lý bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ.

Xét báo cáo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 247/BC-BXD về việc rà soát bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện các phương án quản lý bãi trông giữ xe.

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội gia hạn 1.302,6 m2 'đất vàng' cho Công ty cổ phần Thực phẩm

Hà Nội gia hạn sử dụng đất cho Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại số 319 phố Tây Sơn, phường Kim Liên để tiếp tục sử dụng làm Trung tâm thương mại.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Quyết định số 5171/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

anh-chup-man-hinh-2025-10-16-luc-185803.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới