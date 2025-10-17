Doanh nghiệp nào cung cấp trứng cút bốc mùi cho Tiểu học Cự Khê?

Hai ngày qua, dư luận xôn xao trước việc Ban phụ huynh Trường tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), tổ chức buổi kiểm tra đột xuất tại bếp ăn nhà trường hôm 15/10 và phát hiện hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn bốc mùi hôi, chảy nước.

Ngoài trứng cút, thịt tươi sống cũng được ghi nhận có mùi lạ, đóng gói trong túi nilon không đảm bảo vệ sinh. Các dụng cụ làm bếp tại khu bếp ăn cũng bị phản ánh là rỉ sét, mốc bẩn. Những hình ảnh sau đó được lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây lo lắng, bức xúc trong cộng đồng.

Theo thông tin, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh là đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Cự Khê.

Hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn bốc mùi hôi, chảy nước bị phụ huynh phát hiện trong khu bếp ăn của Trường tiểu học Cự Khê.

Ngay sau đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và ghi nhận các tồn tại như: Khu vực sơ chế, chế biến có ruồi; khu nấu ăn, chia suất ăn được bố trí chung với khu rửa có khả năng nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín; hệ thống cống thoát nước khu vực chế biến không kín, ứ đọng, có mùi hôi; không thực hiện kiểm thực 3 bước ngày 16/10; không đủ bàn chia đồ ăn (chỉ có 2 bàn inox nhỏ chia đồ cho 1.450 suất ăn).

Trường Tiểu học Cự Khê, nơi xảy ra sự việc.

Nhiều phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con em sau sự việc xảy ra.

Tại buổi kiểm tra, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh đã xuất trình giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ chứng minh nguồn gốc thực phẩm (Hợp tác xã Canh Nậu), phiếu kiểm nghiệm nước sinh hoạt (nhà trường sử dụng nước do Công ty TNHH đầu tư Nhất Phát cung cấp); hợp đồng hóa đơn mua nước uống trực tiếp cho học sinh (nước uống đóng chai Lavie).

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị xã Bình Minh kiểm soát nghiêm túc việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú của Trường tiểu học Cự Khê nói riêng và các trường học trên địa bàn xã Bình Minh nói chung.

Liên quan đến sự việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chỉ đạo UBND xã Bình Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ. Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà cũng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND thành phố trước ngày 18/10.

