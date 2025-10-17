Xử lý nghiêm chủ tịch cấp xã nếu để tái diễn bãi xe dưới gầm cầu

Chủ tịch UBND cấp xã sẽ bị xử lý nghiêm nếu để xảy ra tái vi phạm việc sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm bãi trông giữ xe, mất an toàn công trình đường bộ.

Ngày 17/10, Văn phòng Chính phủ cho biết vừa có Công văn số 10032/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc tiếp tục rà soát, xử lý bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ.

Xét báo cáo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 247/BC-BXD về việc rà soát bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện các phương án quản lý bãi trông giữ xe.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, rà soát ngay công tác quy hoạch bãi đỗ xe; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các bãi đỗ xe đảm bảo tính khả thi; có kế hoạch, giải pháp cụ thể, tập trung triển khai đầu tư các bãi đỗ xe đáp ứng tỷ lệ yêu cầu, đặc biệt là ưu tiên đầu tư ngay, kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân ở các đô thị lớn, khu tập trung đông dân cư, khu công nghiệp; áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý khai thác bảo trì, triển khai thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị để cải thiện quản lý giao thông, thúc đẩy văn minh nơi đô thị.

Kiểm tra, rà soát toàn bộ việc cấp phép, quản lý, khai thác, vận hành bãi đỗ xe (trong đó có việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích giữ phương tiện tham gia giao thông), đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy; chấn chỉnh công tác cấp phép, quản lý các bãi đỗ xe của cấp phường, xã, tuyệt đối không để tồn tại các bãi trông giữ xe tự phát, không đúng quy định của pháp luật.

Ban hành đầy đủ quy định về nội dung, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn; tăng cường công tác tuần đường, tuần cầu, tuần kiểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi lấn, chiếm, sử dụng, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, đặc biệt là khu vực các gầm cầu nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Ngoài ra, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân nắm bắt các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm.

Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lấn, chiếm, sử dụng, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy và các trường hợp sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm bãi trông giữ xe trái phép.

Xử lý nghiêm trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã nếu để xảy ra hiện tượng tái vi phạm việc sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm bãi trông giữ xe, gây mất an toàn công trình đường bộ.