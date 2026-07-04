Độ trễ 19 ngày tại Phòng Kinh tế xã An Hữu: Trách nhiệm thuộc về ai? [Kỳ 2]

Tiếp nối câu chuyện trúng thầu của Nhã Lam Land với tỷ lệ tiết kiệm 5%, sự chậm trễ 19 ngày trong khâu công khai kết quả tại xã An Hữu đòi hỏi sự phân định rõ ràng về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, như đã phản ánh ở kỳ trước, gói thầu Khắc phục sạt lở bờ Nam sông Cái Cối tại xã An Hữu (tỉnh Đồng Tháp) ghi nhận mức tiết kiệm 5% do Công ty TNHH MTV Nhã Lam Land trúng thầu, nhưng lại đi kèm với độ trễ 19 ngày trong khâu công khai kết quả của Chủ đầu tư.

Câu hỏi đặt ra là, khi một gói thầu mang tính chất khắc phục hậu quả thiên tai, yếu tố "cấp bách" liệu có thể được xem là lý do để châm chước cho việc chậm trễ thực hiện các nghĩa vụ hành chính trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định, pháp luật đấu thầu hiện hành đã có những quy định rất chi tiết để phân định rõ ràng giữa việc đẩy nhanh tiến độ thi công và việc tuân thủ quy trình minh bạch thông tin. Sự cấp bách của dự án sạt lở cho phép chủ đầu tư được quyền rút ngắn một số công đoạn thông qua hình thức chỉ định thầu hoặc các quy trình đặc thù để nhà thầu có thể bắt tay ngay vào việc khắc phục hiện trường. Tuy nhiên, sau khi các quyết định phê duyệt đã được ban hành, việc đẩy dữ liệu lên hệ thống là thao tác hành chính bắt buộc và được quy định thời hạn cứng (tối đa 5 ngày làm việc).

Quyết định số 78/QĐ-PKT ký ngày 11/6 nhưng phải tới 30/6 mới đăng tải công khai. Nguồn MSC

Việc chậm trễ 19 ngày không làm thay đổi bản chất hiệu quả kinh tế (tiết kiệm 5%) của gói thầu, cũng không phản ánh năng lực của nhà thầu thi công, nhưng nó bộc lộ sự lúng túng hoặc thiếu sát sao trong công tác quản trị dữ liệu của Phòng Kinh tế xã An Hữu. Nếu sự việc này không được nhìn nhận nghiêm túc, nó có thể tạo ra một tiền lệ chưa tốt, làm suy giảm tính kịp thời và hiệu quả giám sát của cộng đồng.

Thiết nghĩ, các cơ quan quản lý tại tỉnh Đồng Tháp cần thường xuyên rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư, bên mời thầu cấp cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt thời hạn công bố thông tin. Việc ghi nhận thành tích tiết kiệm ngân sách là cần thiết, nhưng việc duy trì một môi trường đấu thầu thượng tôn pháp luật, minh bạch đến từng ngày công bố mới là nền tảng cốt lõi để các dự án đầu tư công phát huy tối đa hiệu quả.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.