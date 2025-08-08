Hà Nội: Người dân phải bỏ tiền triệu đi tránh nóng vì cắt điện luân phiên

Hà Nội mất điện liên tục trong đêm nắng nóng kỷ lục, người dân nháo nhào thuê khách sạn tránh nóng, không tiếc cả triệu đồng để dễ chịu hơn.

Giữa đợt nắng nóng kỷ lục, người dân Hà Nội đang phải đối mặt với tình trạng mất điện liên tục. Nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay, đã gây ra áp lực quá lớn lên hệ thống điện.

Anh N.X.L, một người dân tại Cầu Giấy, chia sẻ, đêm 4/8, nhà anh bị mất điện tới 6 lần. Mỗi lần có điện chỉ kéo dài khoảng 5 phút rồi lại ngắt đột ngột. Trước cái nóng oi bức không thể chịu nổi, cả gia đình anh 4 người đã phải kéo nhau ra khách sạn ngủ, tốn hơn 1 triệu đồng tiền phòng.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với nhiều gia đình có người già, trẻ nhỏ khác. Anh T.T.C ở xã Nam Phù cho biết, gia đình anh buộc phải di chuyển đến nơi khác mỗi khi mất điện. Anh cũng phải sắm thêm quạt tích điện để đề phòng những đợt cắt điện tiếp theo.

Nguyên nhân là do công suất tiêu thụ điện tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã chạm mức kỷ lục, gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng. Một sự cố trên đường dây 220kV Hòa Bình - Hà Đông đã buộc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phải điều chỉnh phụ tải tại một số khu vực để đảm bảo an toàn.

Trước tình hình này, ngành điện khuyến cáo người dân tiết kiệm điện và theo dõi chỉ số điện qua ứng dụng để tránh hóa đơn tăng đột biến.