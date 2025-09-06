Đình chỉ công tác nữ công chức ở Lâm Đồng liên quan vụ hành hung

UBND phường B’Lao (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày với bà Phan Bích Trâm để làm rõ liên quan vụ chị V.T.H.H bị chặn đánh.

Ngày 6/9, UBND phường B’Lao (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Phan Bích Trâm, công chức đang công tác tại phường, để xác minh làm rõ liên quan vụ việc chị V.T.H.H bị hành hung trước cửa nhà riêng.

Theo quyết định, bà Trâm bị tạm đình chỉ 15 ngày, kể từ ngày 3/9. Bà Trâm được xác định có mặt và trực tiếp tham gia trong nhóm ba người chặn đánh chị H. vào chiều 24/8 trên đường Trần Phú, phường B’Lao. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại.

Đối tượng áo trắng hồng dùng hung khí rượt đuổi người vào can ngăn. Ảnh: H.Đ

Trước đó, khoảng 17h ngày 24/8, chị H. trên đường về nhà thì bị nhóm ba người (2 nam, 1 nữ) mang theo hung khí chặn lại. Tại hiện trường, bà Trâm bị cho là người đã đẩy ngã và đánh chị H., trong khi ông Võ Long Hải (chồng chị H.) cũng có hành vi tác động vào vợ mình. Vụ việc kéo dài gần 5 phút, đến khi người dân xung quanh can ngăn mới dừng lại.

Chị H. sau đó được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng để kiểm tra sức khỏe và theo dõi trong một ngày.

Hiện, cơ quan chức năng phường B’Lao đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

