Xã hội

Đình chỉ công tác nữ công chức ở Lâm Đồng liên quan vụ hành hung

UBND phường B’Lao (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày với bà Phan Bích Trâm để làm rõ liên quan vụ chị V.T.H.H bị chặn đánh.

Bảo Giang

Ngày 6/9, UBND phường B’Lao (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Phan Bích Trâm, công chức đang công tác tại phường, để xác minh làm rõ liên quan vụ việc chị V.T.H.H bị hành hung trước cửa nhà riêng.

Theo quyết định, bà Trâm bị tạm đình chỉ 15 ngày, kể từ ngày 3/9. Bà Trâm được xác định có mặt và trực tiếp tham gia trong nhóm ba người chặn đánh chị H. vào chiều 24/8 trên đường Trần Phú, phường B’Lao. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại.

a11.jpg
Đối tượng áo trắng hồng dùng hung khí rượt đuổi người vào can ngăn. Ảnh: H.Đ

Trước đó, khoảng 17h ngày 24/8, chị H. trên đường về nhà thì bị nhóm ba người (2 nam, 1 nữ) mang theo hung khí chặn lại. Tại hiện trường, bà Trâm bị cho là người đã đẩy ngã và đánh chị H., trong khi ông Võ Long Hải (chồng chị H.) cũng có hành vi tác động vào vợ mình. Vụ việc kéo dài gần 5 phút, đến khi người dân xung quanh can ngăn mới dừng lại.

Chị H. sau đó được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng để kiểm tra sức khỏe và theo dõi trong một ngày.

Hiện, cơ quan chức năng phường B’Lao đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt đối tượng hành hung phụ nữ

Nguồn: VTV1
Video

Người đàn ông chửi bới, đập bể kính taxi ngay giữa đường

Người đàn ông điều khiển xe máy chặn đầu xe taxi ngay giữa đường rồi chửi bới, đập bể kính xe ô tô.

Ngày 1/9, Công an phường An Phú, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông điều khiển xe máy chặn đầu xe taxi rồi dùng nón bảo hiểm đập phá xe ô tô và hành hung tài xế ngay giữa đường.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 29/8 trên đường ĐT 743 thuộc phường An Phú, TP HCM.

Xem chi tiết

Video

Người đàn ông trèo lan can cầu, nhảy xuống dòng nước lũ chảy xiết

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đi loạng choạng, trèo lên lan can cầu ngồi rồi bất ngờ nhảy xuống dòng nước lũ chảy xiết.

Trước đó, vào chiều 26/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên cởi trần, mặc quần đùi đi loạng choạng trên cầu. Sau đó, thanh niên này trèo lên lan can cầu ngồi rồi bất ngờ nhảy xuống dòng nước lũ đang chảy xiết, mất tích.

  • Sự việc được xác định xảy ra tại xã Quang Chiểu (huyện biên giới Mường Lát cũ), nay là xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa.
Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central

Đặng Chí Thành - kẻ hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central bị Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 10/8, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (SN 1994, phường Bạch Mai, TP Hà Nội; hiện ở chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

433.jpg
Đối tượng Đặng Chí Thành
Xem chi tiết

