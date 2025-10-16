Điều tra nhóm người tranh giành túi tiền giữa quán cà phê ở Hà Nội

Mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nhóm người tranh giành túi chứa nhiều cọc tiền gây xôn xao được cho là xảy ra tại khu đô thị cao cấp ở Hà Nội.

Ngày 16/10, Công an xã Gia Lâm, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ vụ việc nhóm người giằng co, tranh giành túi tiền có hàng chục cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Hình ảnh nhóm người tranh giành túi tiền.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm clip dài gần 3 phút, ghi lại cảnh nhiều người tụ tập giằng co quanh túi tiền có hàng chục cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Sự việc được cho là xảy ra trong tối 15/10, tại một khu đô thị cao cấp ở xã Gia Lâm, Hà Nội.

Hình ảnh từ video clip cho thấy một người phụ nữ mặc áo kẻ bị một người khác giữ lại, liên tục kêu "Gọi công an đến". Trong khi đó, nhiều người nhặt những cọc tiền vung vãi trên sàn ở quanh khu vực giằng co rồi bỏ vào túi.

Một số người khác có mặt tại hiện trường cố can ngăn nhưng không kiểm soát được tình hình, khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. Tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết cho rằng sự việc liên quan đến một giao dịch bằng đồng tiền điện tử USDT giữa nhóm người này, tuy nhiên hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

