Ngân hàng nói gì về việc chậm thanh toán 8.800 đồng, bị phạt hơn 1 triệu

Dư luận xôn xao việc một khách hàng ở Đắk Lắk phản ánh bị tính lãi và phạt hơn 1 triệu đồng chỉ vì chậm thanh toán 8.800 đồng phí tin nhắn dịch vụ thẻ tín dụng.

Cụ thể, ông N.T.N. (62 tuổi, trú tại xã Ea H’leo, Đắk Lắk) mở thẻ tín dụng hạn mức 200 triệu đồng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Chi nhánh Buôn Ma Thuột vào ngày 24/4. Sau nhiều lần rút và hoàn trả tiền, đến ngày 9/8, ông đã tất toán khoản nợ gốc và lãi. Ngày 12/9, ông nhận được tin nhắn từ ngân hàng thông báo ông còn nợ 8.879 đồng phí tin nhắn SMS.

Do số tiền nhỏ nên ông N. không mấy bận tâm. Tuy nhiên, ngày 21/9, ông nhận được tin nhắn SMS từ ngân hàng thông báo dư nợ quá hạn đã tăng lên 1.096.935 đồng.

Cho rằng mức phạt và lãi như vậy là bất hợp lý, ông N. đã gửi đơn đến VIB yêu cầu cung cấp văn bản chi tiết về các khoản nợ gốc, lãi, phí và lãi suất.

Liên quan đến vụ việc, VIB vừa chính thức lên tiếng. Ngân hàng cho biết, “đặc quyền” của thẻ tín dụng là chi tiêu trước, trả tiền sau với thời gian miễn lãi lên đến 45-55 ngày.

Ảnh minh họa: VIB

Tuy nhiên, trong trường hợp của ông N., dù đã thanh toán hơn 100 triệu đồng dư nợ kỳ sao kê tháng 8/2025, nhưng do còn thiếu 8.800 đồng, ông phải chịu khoản phí và lãi phát sinh hơn 1 triệu đồng trong kỳ sao kê tiếp theo.

“Thực tế, đây là cách hoạt động chung của thẻ tín dụng trên toàn cầu, và khi hiểu rõ, khách hàng sẽ thấy nó hoàn toàn hợp lý vì chủ thẻ đã được hưởng đặc quyền chi tiêu trước một số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu đồng và ngân hàng trao quyền chủ động quản lý cho khách hàng trên một 'quy tắc vàng' để được hoàn toàn miễn lãi”, VIB cho hay.

Theo VIB, chủ thẻ được miễn lãi cho toàn bộ khoản chi tiêu trong kỳ, nhưng nếu trả thiếu dù chỉ 1 đồng hoặc chậm thanh toán 1 ngày, khách hàng sẽ mất đặc quyền miễn lãi. Khi đó, toàn bộ giao dịch trong kỳ sẽ bị tính lãi từ ngày phát sinh đến khi thanh toán đủ.

“Lúc này, hệ thống sẽ tự động tính lãi trên toàn bộ các khoản chi tiêu đã thực hiện trong kỳ chứ không phải chỉ trên số tiền còn thiếu, tính từ ngày giao dịch. Đây chính là lý do vì sao từ 8.800 đồng còn thiếu, tổng số tiền lãi và phí phát sinh lại có thể lên đến hơn 1 triệu đồng”, VIB lý giải.

Với trường hợp chủ thẻ ở Đắk Lắk, mặc dù đã thanh toán hơn 100 triệu đồng dư nợ của kỳ sao kê, nhưng khách hàng đã thanh toán thiếu số tiền hơn 8.800 đồng tại ngày đến hạn thanh toán. Số tiền này được khách hàng thanh toán sau đó 7 ngày so với ngày đến hạn (tức thanh toán chậm 7 ngày so với ngày đến hạn thanh toán).

Theo cơ chế chung của sản phẩm thẻ tín dụng, khi việc thanh toán không được thực hiện đủ 100% hoặc không đúng hạn, hai loại chi phí có thể phát sinh gồm phí chậm thanh toán và lãi. Các khoản này không dựa trên phần nợ còn thiếu mà dựa trên toàn bộ dư nợ của kỳ đã mất điều kiện miễn lãi, và tính từ ngày giao dịch phát sinh.

Vì vậy, chỉ cần chậm thanh toán vài nghìn đồng, nếu tổng chi tiêu của kỳ lên đến hàng chục hoặc hơn 100 triệu đồng như khách hàng trong trường hợp này, khoản phí và lãi phát sinh hoàn toàn có thể đạt đến hàng triệu đồng.

Ngoài ra, theo thông tin từ phía ngân hàng, phí tin nhắn SMS trong trường hợp chủ thẻ Đắk Lắk là phí dịch vụ SMS thông báo giao dịch thẻ tín dụng. Dịch vụ này được thông báo và niêm yết tại biểu phí trên website của ngân hàng và do khách hàng chủ động đăng ký bên cạnh dịch vụ thông báo biến động số dư qua ứng dụng mobile banking hoàn toàn miễn phí. Đối với thẻ tín dụng, tất cả các loại phí liên quan đến thẻ đều trừ vào hạn mức thẻ trong chu kỳ thu phí.