Trăng Hươu và hiện tượng thiên văn thú vị cuối tháng 7

Dù không phải hiếm gặp, Buck Moon (Trăng Hươu) vẫn là hiện tượng thiên văn thú vị được nhiều người chờ đón.

Trăng Hươu là tên gọi của trăng tròn xuất hiện vào tháng Bảy. Năm nay, theo các tổ chức thiên văn, Trăng Hươu có thể sẽ đạt cực đại vào lúc 21h36 ngày 29/7 (theo giờ Việt Nam).

Tên gọi Buck Moon xuất phát từ nhiều cộng đồng bản địa Bắc Mỹ, sau đó được phổ biến rộng rãi thông qua các niên giám thiên văn. Vào khoảng tháng 7 hàng năm, hươu đực (buck) bước vào giai đoạn mọc cặp sừng mới. Do hiện tượng này diễn ra khá ổn định theo chu kỳ tự nhiên, kỳ trăng tròn xuất hiện trong tháng 7 được dùng làm dấu mốc thời gian và dần mang tên Trăng Hươu.

Trăng Hươu là tên gọi của trăng tròn xuất hiện vào tháng Bảy. Ảnh: 123rf.

Trang RNZ dẫn lời nhà thiên văn Kaitlyn Martin thuộc Đài quan sát và Cung thiên văn Te Whatu Stardome (New Zealand) cho biết, Trăng Hươu không khác biệt so với các kỳ trăng tròn khác nhưng vầng trăng rất sáng và đẹp nếu thời tiết quang đãng, thuận lợi cho việc quan sát.

Đối với những người yêu thích nhiếp ảnh thiên văn, thời điểm lý tưởng để ghi lại hình ảnh Trăng Hươu là ngay sau khi Mặt Trăng mọc. Việc lựa chọn vị trí có tầm nhìn rộng về phía đông, ít vật cản và ô nhiễm ánh sáng sẽ giúp tạo nên những bức ảnh ấn tượng.

Theo ông Antony Gomez, đến từ Liên minh Thiên văn Quốc tế (IAU), Trăng Hươu thường bị nhầm lẫn với siêu trăng. Trên thực tế, hiện tượng siêu trăng chỉ xảy ra khi trăng tròn xuất hiện ở cận điểm quỹ đạo - vị trí Mặt Trăng ở gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo hình elip của nó.

Được biết, năm 2026 sẽ còn có 5 lần trăng tròn nữa, đó là:

- Ngày 28/8: Trăng Cá tầm

- Ngày 26/9: Trăng Thu hoạch

- Ngày 26/10: Trăng Thợ săn

- Ngày 24/11: Trăng Hải ly

- Ngày 23/12: Trăng lạnh

Tháng 11 và tháng 12 sẽ có hiện tượng siêu trăng, khi vệ tinh này ở gần Trái Đất nhất và xuất hiện lớn nhất, sáng nhất.

Theo American Meteor Society, cuối tháng 7/2026 cũng là thời điểm bầu trời xuất hiện đồng thời nhiều trận mưa sao băng đáng chú ý, gồm Southern Delta Aquariids, Alpha Capricornids và giai đoạn đầu của Perseids.

Southern Delta Aquariids thường đạt tần suất khoảng 20 - 25 vệt sao băng mỗi giờ trong điều kiện quan sát lý tưởng (bầu trời hoàn toàn tối, không có ô nhiễm ánh sáng,...). Trong khi đó, Alpha Capricornids có tần suất thấp hơn nhưng nổi tiếng với những vệt sao băng rất sáng, có thể đạt cực đại vào ngày 30 - 31/7. Perseids bắt đầu từ giữa tháng 7 và đạt cực đại vào giữa tháng 8.

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