Những động vật kỳ lạ khiến khoa học phải viết lại cách hiểu về giới tính

Trong thế giới tự nhiên, giới tính đôi khi không phải là một đặc điểm cố định mà có thể thay đổi theo môi trường và hoàn cảnh sống.

Khi nói đến động vật, nhiều người thường nghĩ rằng giới tính được xác định ngay từ khi sinh ra và giữ nguyên suốt đời. Tuy nhiên, trong tự nhiên tồn tại những loài có khả năng thay đổi giới tính trong quá trình trưởng thành, một hiện tượng được gọi là lưỡng tính tuần tự (sequential hermaphroditism). Đây là một chiến lược sinh tồn đặc biệt, giúp các loài thích nghi với môi trường và tối ưu hóa khả năng sinh sản.

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Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là cá hề (clownfish) – loài cá từng trở nên quen thuộc qua các bộ phim hoạt hình. Cá hề sống theo nhóm với cấu trúc xã hội rất đặc biệt. Trong mỗi đàn, con cá lớn nhất thường là con cái sinh sản, còn con lớn thứ hai là con đực sinh sản. Những cá thể còn lại thường chưa phát triển chức năng sinh sản.

Nếu cá cái đầu đàn chết đi, con đực lớn nhất sẽ trải qua một quá trình biến đổi sinh học để trở thành cá cái mới. Sau đó, cá đực lớn thứ hai sẽ đảm nhận vai trò sinh sản còn lại. Sự thay đổi này được điều khiển bởi hormone và các tín hiệu xã hội trong đàn, giúp nhóm cá duy trì khả năng sinh sản mà không cần tìm kiếm một cá thể cái mới từ bên ngoài.

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Một nhóm động vật khác cũng có khả năng đổi giới tính là cá bàng chài (wrasse). Nhiều loài trong nhóm này là dạng "đổi giới tính từ cái sang đực" (protogyny). Trong một quần thể, cá đực lớn thường kiểm soát lãnh thổ và giao phối với nhiều cá cái. Khi con đực thống trị biến mất, một cá cái lớn tuổi nhất có thể chuyển đổi thành con đực mới chỉ trong vài tuần. Cơ thể chúng thay đổi cả về màu sắc, hành vi lẫn cơ quan sinh sản.

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Ngoài cá, một số loài động vật khác cũng sở hữu khả năng này. Một số loài ốc biển có thể thay đổi giới tính theo chu kỳ sống, trong khi một số loài giun biển có chiến lược sinh sản linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện môi trường. Đặc biệt, một số loài động vật lưỡng tính thậm chí có cả cơ quan sinh sản đực và cái, cho phép chúng tự thụ tinh hoặc giao phối với cá thể khác khi cần thiết.

Khả năng đổi giới tính không phải là một "siêu năng lực" kỳ lạ mà là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa. Trong môi trường mà số lượng bạn tình hoặc cấu trúc xã hội thường xuyên thay đổi, việc có thể chuyển đổi giới tính mang lại lợi thế sinh tồn lớn. Nó giúp một cá thể đảm nhận vai trò sinh sản còn thiếu trong quần thể, từ đó duy trì sự tồn tại của cả loài.

Hiện tượng này cũng khiến các nhà khoa học nhận ra rằng thế giới sinh học phức tạp hơn nhiều so với những cách phân loại đơn giản. Giới tính trong tự nhiên không phải lúc nào cũng là một trạng thái bất biến, mà đôi khi là một quá trình linh hoạt được điều chỉnh bởi tiến hóa, môi trường và nhu cầu sinh tồn.