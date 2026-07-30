Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Những động vật kỳ lạ khiến khoa học phải viết lại cách hiểu về giới tính

Trong thế giới tự nhiên, giới tính đôi khi không phải là một đặc điểm cố định mà có thể thay đổi theo môi trường và hoàn cảnh sống.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khi nói đến động vật, nhiều người thường nghĩ rằng giới tính được xác định ngay từ khi sinh ra và giữ nguyên suốt đời. Tuy nhiên, trong tự nhiên tồn tại những loài có khả năng thay đổi giới tính trong quá trình trưởng thành, một hiện tượng được gọi là lưỡng tính tuần tự (sequential hermaphroditism). Đây là một chiến lược sinh tồn đặc biệt, giúp các loài thích nghi với môi trường và tối ưu hóa khả năng sinh sản.

Ảnh: onwaterexpeditions

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là cá hề (clownfish) – loài cá từng trở nên quen thuộc qua các bộ phim hoạt hình. Cá hề sống theo nhóm với cấu trúc xã hội rất đặc biệt. Trong mỗi đàn, con cá lớn nhất thường là con cái sinh sản, còn con lớn thứ hai là con đực sinh sản. Những cá thể còn lại thường chưa phát triển chức năng sinh sản.

Nếu cá cái đầu đàn chết đi, con đực lớn nhất sẽ trải qua một quá trình biến đổi sinh học để trở thành cá cái mới. Sau đó, cá đực lớn thứ hai sẽ đảm nhận vai trò sinh sản còn lại. Sự thay đổi này được điều khiển bởi hormone và các tín hiệu xã hội trong đàn, giúp nhóm cá duy trì khả năng sinh sản mà không cần tìm kiếm một cá thể cái mới từ bên ngoài.

Ảnh: lifeoffish

Một nhóm động vật khác cũng có khả năng đổi giới tính là cá bàng chài (wrasse). Nhiều loài trong nhóm này là dạng "đổi giới tính từ cái sang đực" (protogyny). Trong một quần thể, cá đực lớn thường kiểm soát lãnh thổ và giao phối với nhiều cá cái. Khi con đực thống trị biến mất, một cá cái lớn tuổi nhất có thể chuyển đổi thành con đực mới chỉ trong vài tuần. Cơ thể chúng thay đổi cả về màu sắc, hành vi lẫn cơ quan sinh sản.

Ảnh: anooshbooks

Ngoài cá, một số loài động vật khác cũng sở hữu khả năng này. Một số loài ốc biển có thể thay đổi giới tính theo chu kỳ sống, trong khi một số loài giun biển có chiến lược sinh sản linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện môi trường. Đặc biệt, một số loài động vật lưỡng tính thậm chí có cả cơ quan sinh sản đực và cái, cho phép chúng tự thụ tinh hoặc giao phối với cá thể khác khi cần thiết.

Khả năng đổi giới tính không phải là một "siêu năng lực" kỳ lạ mà là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa. Trong môi trường mà số lượng bạn tình hoặc cấu trúc xã hội thường xuyên thay đổi, việc có thể chuyển đổi giới tính mang lại lợi thế sinh tồn lớn. Nó giúp một cá thể đảm nhận vai trò sinh sản còn thiếu trong quần thể, từ đó duy trì sự tồn tại của cả loài.

Hiện tượng này cũng khiến các nhà khoa học nhận ra rằng thế giới sinh học phức tạp hơn nhiều so với những cách phân loại đơn giản. Giới tính trong tự nhiên không phải lúc nào cũng là một trạng thái bất biến, mà đôi khi là một quá trình linh hoạt được điều chỉnh bởi tiến hóa, môi trường và nhu cầu sinh tồn.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#động vật thay đổi giới tính theo môi trường #hiện tượng lưỡng tính tuần tự #cá hề và cấu trúc xã hội đặc biệt #chiến lược sinh tồn linh hoạt #tiến hóa khả năng chuyển đổi giới tính

Bài liên quan

Kho tri thức

Trilobite - sinh vật bọc giáp đã thống trị đại dương suốt 270 triệu năm

Hơn 500 triệu năm trước, khi khủng long còn chưa xuất hiện, những sinh vật bọc giáp kỳ lạ đã thống trị các đại dương cổ đại.

Trilobite (bọ ba thùy) là một trong những nhóm động vật thành công nhất từng tồn tại trên Trái Đất. Chúng xuất hiện từ đầu kỷ Cambri, khoảng 521 triệu năm trước, và tồn tại suốt hơn 270 triệu năm trước khi biến mất hoàn toàn trong cuộc đại tuyệt chủng cuối kỷ Permi cách đây khoảng 252 triệu năm. Trong khoảng thời gian khổng lồ đó, trilobite đã tiến hóa thành hàng nghìn loài khác nhau, sinh sống trong hầu hết các đại dương cổ đại trên hành tinh.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Không cần đất- bí mật của những loài cây “di cư” xuống nước

Ẩn sâu dưới mặt nước, nơi ánh sáng xuyên qua những làn sóng xanh, vẫn tồn tại những loài thực vật đã thích nghi hoàn hảo với cuộc sống thủy sinh.

Khi nhắc đến thực vật, nhiều người thường hình dung những thân cây vươn lên khỏi mặt đất, hấp thụ ánh sáng Mặt Trời giữa không khí. Tuy nhiên, trong thế giới tự nhiên có những loài cây đã lựa chọn một con đường tiến hóa khác: sống trọn đời dưới nước. Chúng không chỉ tồn tại tạm thời trong môi trường ngập nước, mà đã phát triển những đặc điểm đặc biệt để sinh trưởng, quang hợp và sinh sản hoàn toàn trong thế giới thủy sinh.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật biển 400 triệu năm tuổi và bí mật bên trong chiếc vỏ xoắn hoàn hảo

Hàng trăm triệu năm trước khi khủng long xuất hiện, những sinh vật mang chiếc vỏ xoắn tuyệt đẹp đã bơi khắp các đại dương cổ đại.

Ammonite là một trong những nhóm động vật biển hóa thạch nổi tiếng nhất trong lịch sử Trái Đất. Mặc dù thường bị nhầm với ốc biển, chúng thực chất thuộc nhóm động vật chân đầu (cephalopod), họ hàng xa của mực, bạch tuộc và các loài ốc anh vũ ngày nay. Những sinh vật kỳ lạ này xuất hiện từ khoảng 400 triệu năm trước, phát triển mạnh trong các đại dương thời đại Cổ sinh và Trung sinh, trước khi biến mất hoàn toàn trong sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ Phấn Trắng cách đây khoảng 66 triệu năm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới