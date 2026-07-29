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Kho tri thức

Bất ngờ chiếc búa làm từ xương voi 500.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ học đã xác định chiếc búa làm từ xương voi có niên đại gần 500.000 năm. Được tìm thấy ở miền nam nước Anh, đây là công cụ bằng xương voi cổ nhất từng được phát hiện ở châu Âu.

Tuệ Minh

Theo các nhà nghiên cứu từ UCL và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, công cụ này có lẽ được tạo ra bởi người Neanderthal hoặc Homo heidelbergensis thời kỳ đầu. Thay vì dùng làm búa nặng, nó hoạt động như một công cụ gõ mềm hơn, được sử dụng để sửa chữa và mài sắc rìu đá và các dụng cụ cắt khác.

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Công cụ làm từ xương voi, thể hiện bề mặt phẳng dùng để đập - Ảnh: NHM Photo Unit.

Tác giả chính Simon Parfitt (Viện Khảo cổ học UCL và Cộng tác viên Khoa học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên) cho biết: "Phát hiện đáng chú ý này cho thấy sự khéo léo và tháo vát của tổ tiên chúng ta. Họ không chỉ sở hữu kiến ​​thức sâu rộng về các vật liệu địa phương xung quanh mà còn có sự hiểu biết tinh tế về cách chế tạo các công cụ bằng đá rất tinh xảo".

Vật thể hóa thạch này có hình dạng gần như tam giác. Nó dài khoảng 11cm, rộng 6cm và dày khoảng 3cm. Các dấu vết trên bề mặt cho thấy người tiền sử đã cố ý tạo hình nó để sử dụng như một công cụ.

Phần lớn mảnh xương này bao gồm xương vỏ, mô dày và đặc tạo thành lớp ngoài cứng của xương. Độ dày bất thường của nó cho thấy nó có thể đến từ một con voi ma mút.

Mảnh vỡ này được tìm thấy lần đầu tiên vào đầu những năm 1990. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ quét 3D và kính hiển vi điện tử để phân tích khúc xương. Kết quả phân tích cho thấy những vết khía đặc trưng, ​​dấu hiệu hư hại do va đập và các dấu hiệu khác cho thấy vật thể này đã được sử dụng nhiều lần như một chiếc búa.

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Những hư hại và biến dạng trên hiện vật cho thấy xương vẫn còn tương đối tươi khi được tạo hình và sử dụng.

Những mảnh đá lửa nhỏ cũng được tìm thấy nằm bên trong các vết khắc cho thấy xương đã được sử dụng để đập, định hình lại và bảo dưỡng các công cụ bằng đá nhiều lần.

Vì xương mềm hơn đá, nó cho phép người chế tạo công cụ làm việc chính xác hơn mà không gây ra quá nhiều hư hại. Người xưa thường sử dụng các công cụ bằng xương để mài sắc lưỡi rìu và các công cụ dùng để xẻ thịt động vật.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng vật thể này có thể đóng vai trò như một "dụng cụ mài lại", được sử dụng để đập vào cạnh của một công cụ đá đã bị mòn, loại bỏ những mảnh nhỏ để khôi phục lại hình dạng và cạnh sắc ban đầu.

Xương voi đặc biệt phù hợp cho nhiệm vụ này. Lớp ngoài dày đặc của nó cứng hơn và bền hơn xương của nhiều loài động vật khác trong khu vực, cho phép nó chịu được những va đập lặp đi lặp lại.

Chiêm ngưỡng bộ xương khủng long bạo chúa hóa thạch khổng lồ.
Science Advances/Arkeonews
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