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Kho tri thức

Bí mật từ 100.000 năm trước về tôn giáo đầu tiên của nhân loại

Từ những nghi lễ bí ẩn trong hang động cổ xưa đến niềm tin về linh hồn, tôn giáo đầu tiên của nhân loại vẫn là một câu hỏi đầy tranh luận.

Thanh Bình (tổng hợp)

Câu hỏi "tôn giáo đầu tiên của loài người là gì?" không có một câu trả lời chắc chắn, bởi những niềm tin xa xưa nhất không để lại kinh sách, tượng thần hay các công trình rõ ràng như những tôn giáo sau này. Tuy nhiên, thông qua khảo cổ học, nhân chủng học và nghiên cứu về hành vi con người, các nhà khoa học đã tìm thấy những dấu hiệu cho thấy con người tiền sử đã có đời sống tinh thần phong phú từ hàng chục nghìn năm trước.

Ảnh: deepdreamgenerator

Một trong những hình thức tín ngưỡng cổ xưa nhất được nhiều nhà nghiên cứu nhắc đến là thuyết vật linh (animism) – niềm tin rằng mọi sự vật trong tự nhiên đều có linh hồn hoặc một dạng sức sống riêng. Đối với con người thời săn bắt – hái lượm, núi rừng, sông suối, động vật và các hiện tượng tự nhiên như sấm sét, Mặt Trăng hay Mặt Trời không chỉ là những yếu tố vật chất mà còn có thể là những thực thể có ý chí, cần được tôn trọng hoặc cầu xin.

Ảnh: vokrugsveta

Bằng chứng quan trọng về đời sống tín ngưỡng thời tiền sử đến từ các khu mộ cổ. Khoảng 100.000 năm trước, người Neanderthal và tổ tiên Homo sapiens đã bắt đầu chôn cất người chết với những dấu hiệu cho thấy họ có thể tin vào một dạng tồn tại sau cái chết. Việc đặt công cụ, thức ăn hoặc đồ trang sức bên cạnh người mất được nhiều nhà khảo cổ xem là dấu hiệu của một niềm tin vượt ra ngoài thế giới vật chất.

Các bức tranh trong những hang động cổ như Hang Chauvet và Hang Lascaux cũng cung cấp những manh mối hấp dẫn. Những hình ảnh động vật, dấu bàn tay và các biểu tượng bí ẩn có thể từng liên quan đến nghi lễ săn bắn, cầu may hoặc những thực hành tâm linh của con người cách đây hơn 30.000 năm.

Ảnh: escholarium.educarex

Một số nhà nghiên cứu cho rằng tín ngưỡng đầu tiên có thể liên quan đến shaman giáo (saman giáo) – hình thức mà một cá nhân đặc biệt trong cộng đồng được tin là có khả năng giao tiếp với thế giới linh hồn thông qua trạng thái xuất thần, âm nhạc, nhảy múa hoặc nghi lễ. Dù chưa thể xác định chính xác thời điểm xuất hiện, những yếu tố tương tự vẫn tồn tại trong nhiều nền văn hóa bản địa cho đến ngày nay.

Một phát hiện khác làm thay đổi cách nhìn về tôn giáo thời tiền sử là Göbekli Tepe, công trình nghi lễ có niên đại khoảng 11.000 năm. Nơi đây xuất hiện các cột đá khổng lồ được chạm khắc hình động vật, cho thấy con người có thể đã xây dựng không gian thiêng liêng trước cả khi hình thành các thành phố nông nghiệp lớn.

Vì vậy, "tôn giáo đầu tiên" có lẽ không phải là một hệ thống có tên gọi cụ thể, mà là một cách con người cổ đại lý giải thế giới xung quanh. Trước khi có các vị thần được nhân cách hóa, đền thờ hay giáo lý, con người có thể đã bắt đầu bằng một cảm giác rất nguyên thủy: niềm tin rằng họ không tồn tại tách biệt, mà là một phần của một vũ trụ rộng lớn đầy những điều bí ẩn.

Việc tìm hiểu những tín ngưỡng đầu tiên không chỉ giúp khám phá lịch sử tôn giáo, mà còn hé lộ một đặc điểm sâu sắc của loài người: nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa, kết nối với thiên nhiên và đặt câu hỏi về vị trí của mình trong thế giới.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#tín ngưỡng vật linh thời tiền sử #chôn cất người chết cổ đại #hang động nghệ thuật cổ xưa #chức năng nghi lễ shaman giáo #khám phá tôn giáo nguyên thủy

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