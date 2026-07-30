Kho báu Yamashita: Hàng tỷ USD vàng của quân Nhật đang nằm ở đâu?

Hơn 80 năm sau chiến tranh, câu chuyện về kho báu thất lạc của quân Nhật tại Philippines vẫn là một trong những bí ẩn lịch sử hấp dẫn nhất châu Á.

Trong những năm cuối của Thế chiến II, khi quân đội Nhật Bản dần thất bại trước lực lượng Đồng minh, một câu chuyện bí ẩn bắt đầu lan truyền tại Philippines: hàng tấn vàng bạc, đồ trang sức và các tài sản quý giá được cho là đã bị quân Nhật chôn giấu trong những đường hầm bí mật trước khi rút lui. Kho báu này về sau được gọi là "Kho báu Yamashita", gắn với tên của tướng Tomoyuki Yamashita – người chỉ huy quân Nhật tại Philippines vào giai đoạn cuối cuộc chiến.

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Theo truyền thuyết, trong quá trình mở rộng đế quốc Nhật ở châu Á từ thập niên 1930 đến 1940, quân đội Nhật đã thu giữ một lượng lớn vàng bạc, cổ vật và tài sản từ nhiều quốc gia bị chiếm đóng như Trung Quốc, Đông Nam Á và các vùng lãnh thổ khác. Khi chiến tranh đảo chiều, số tài sản này được tập kết về Philippines – nơi được xem là căn cứ chiến lược quan trọng của Nhật ở Thái Bình Dương.

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Một số câu chuyện cho rằng trước khi Tokyo thất bại, quân Nhật đã xây dựng hàng trăm địa điểm cất giấu bí mật trên khắp Philippines, đặc biệt tại các vùng núi hiểm trở của đảo Luzon. Những kho báu này được chôn dưới lòng đất, trong hang động hoặc các đường hầm được ngụy trang nhằm tránh rơi vào tay quân Mỹ. Một số lời đồn còn nói rằng nhiều nhóm lính Nhật được giao nhiệm vụ bảo vệ kho báu đã bị tiêu diệt hoặc tự sát để giữ bí mật vị trí.

Sau chiến tranh, hàng nghìn người săn tìm kho báu đã đổ đến Philippines với hy vọng tìm thấy những kho vàng huyền thoại. Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất liên quan đến câu chuyện này là Rogelio Roxas, người tuyên bố đã tìm thấy một tượng Phật bằng vàng cùng nhiều thỏi vàng vào thập niên 1970. Vụ việc sau đó trở thành một tranh chấp pháp lý kéo dài, thu hút sự chú ý quốc tế.

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Tuy nhiên, giới sử học vẫn tranh luận gay gắt về mức độ thật giả của câu chuyện. Không có bằng chứng chắc chắn chứng minh rằng một kho báu khổng lồ như truyền thuyết tồn tại. Một số nhà nghiên cứu cho rằng Nhật Bản thực sự từng vận chuyển và cất giấu tài sản chiến tranh, nhưng quy mô có thể đã bị phóng đại qua nhiều thập kỷ.

Dù vậy, bí ẩn về kho báu Yamashita vẫn tiếp tục tồn tại trong văn hóa đại chúng. Những câu chuyện về bản đồ bí mật, đường hầm dưới núi, mật mã và những cuộc săn tìm vàng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim, tiểu thuyết và chương trình khám phá.

Điều khiến câu chuyện này hấp dẫn không chỉ nằm ở vàng bạc, mà còn ở những câu hỏi chưa có lời giải: Có bao nhiêu tài sản thực sự đã biến mất trong những ngày cuối của Thế chiến II? Những nơi cất giấu bí mật có còn nằm đâu đó dưới lòng đất Philippines? Và liệu một phần của kho báu huyền thoại ấy vẫn đang chờ được phát hiện?

Hơn tám thập kỷ trôi qua, "kho báu Yamashita" vẫn nằm giữa ranh giới mong manh của lịch sử, truyền thuyết và giấc mơ tìm kiếm kho báu lớn nhất thế kỷ 20.