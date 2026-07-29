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Kho tri thức

Bí ẩn chưa lời giải trong lăng mộ Tutankhamun sau hơn 100 năm

Hơn một thế kỷ sau khi được phát hiện, lăng mộ Tutankhamun vẫn liên tục hé lộ những bí mật khiến cả giới khảo cổ lẫn công chúng kinh ngạc.

Thanh Bình (tổng hợp)

Lăng mộ của Tutankhamun là một trong những phát hiện khảo cổ nổi tiếng nhất mọi thời đại, nhưng điều thú vị là giá trị của nó không nằm ở quy mô. So với nhiều pharaoh khác, nơi an nghỉ của vị vua trẻ này thực tế khá nhỏ. Chính sự khiêm tốn ấy lại vô tình giúp nó tránh khỏi những kẻ trộm mộ trong hơn 3.000 năm. Khi nhà khảo cổ Howard Carter mở cánh cửa bị niêm phong vào năm 1922, ông đã bắt gặp một cảnh tượng gần như nguyên vẹn với hơn 5.000 hiện vật quý giá chất kín các căn phòng.

Ảnh: bostonglobe

Ít người biết rằng lăng mộ này từng bị đột nhập ít nhất hai lần ngay trong thời Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên, những vụ trộm diễn ra khi việc chôn cất còn khá mới, và các quan chức hoàng gia đã nhanh chóng niêm phong lại ngôi mộ sau khi thu hồi phần lớn tài sản bị lấy đi. Điều đó giải thích vì sao kho báu vẫn còn đồ sộ khi Carter phát hiện ra sau hàng thiên niên kỷ.

Ảnh: note

Một chi tiết khác thường là nhiều nhà Ai Cập học cho rằng không ít đồ tùy táng trong lăng mộ vốn được chế tác cho người khác rồi mới được sửa lại để dành cho Tutankhamun. Một số dòng khắc đã bị xóa và khắc đè tên nhà vua trẻ. Thậm chí, có giả thuyết cho rằng chiếc mặt nạ vàng nổi tiếng có thể ban đầu được chuẩn bị cho một nhân vật hoàng gia khác, có thể là Nefertiti, rồi được điều chỉnh sau khi Tutankhamun qua đời đột ngột ở tuổi khoảng 18 hoặc 19. Đây vẫn là chủ đề còn nhiều tranh luận trong giới nghiên cứu.

Điều khiến các nhà khảo cổ ngạc nhiên hơn cả là sự lộn xộn bên trong lăng mộ. Nhiều đồ vật được xếp chồng lên nhau một cách vội vàng, trái ngược với sự ngăn nắp thường thấy trong các khu mộ hoàng gia. Điều này củng cố giả thuyết rằng việc chuẩn bị tang lễ diễn ra gấp rút sau cái chết bất ngờ của vị pharaoh trẻ tuổi.

Không chỉ kho báu, chính xác ước tính hơn 5.000 hiện vật trong lăng mộ đã mở ra một "bức ảnh chụp" hiếm hoi về đời sống hoàng gia Ai Cập cách đây hơn ba thiên niên kỷ. Từ xe ngựa, cung tên, dép đi trong nhà, bàn cờ, quần áo bằng vải lanh cho đến thực phẩm dành cho hành trình sang thế giới bên kia, mọi thứ đều phản ánh niềm tin rằng người chết sẽ tiếp tục cuộc sống sau khi được các vị thần tái sinh.

Ảnh: digitalspy

Có lẽ câu chuyện nổi tiếng nhất là "lời nguyền của pharaoh". Sau khi bá tước Carnarvon – người tài trợ cuộc khai quật – qua đời vì nhiễm trùng chỉ vài tháng sau khi lăng mộ được mở, báo chí đã thêu dệt nên truyền thuyết về một lời nguyền giết chết những ai quấy rầy giấc ngủ của nhà vua. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau này cho thấy phần lớn những người tham gia khai quật đều sống thêm nhiều thập kỷ, còn Howard Carter qua đời 17 năm sau đó ở tuổi 64. Ngày nay, giới khoa học xem "lời nguyền" chủ yếu là sản phẩm của truyền thông hơn là bằng chứng siêu nhiên.

Hơn một thế kỷ kể từ ngày được phát hiện, lăng mộ Tutankhamun vẫn chưa ngừng mang đến những câu hỏi mới. Mỗi hiện vật, mỗi dòng chữ tượng hình hay mỗi dấu vết sửa chữa đều nhắc nhở rằng khảo cổ học không chỉ là tìm kiếm kho báu, mà còn là hành trình giải mã những câu chuyện con người đã để lại từ hàng nghìn năm trước.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#bí ẩn trong lăng mộ Tutankhamun #đặc điểm cấu trúc lăng mộ và trộm cắp cổ đại #giá trị khảo cổ của kho báu Tutankhamun #giả thuyết về đồ tùy táng và mặt nạ vàng #nghiên cứu về lời nguyền của pharaoh

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