Linear A- hệ chữ viết 4.000 năm tuổi mà nhân loại vẫn chưa thể đọc được

Hơn một thế kỷ sau khi được phát hiện, văn tự Linear A vẫn thách thức mọi nỗ lực giải mã, như tiếng nói cuối cùng của một nền văn minh đã biến mất.

Trong lịch sử khảo cổ học, có rất ít hệ thống chữ viết bí ẩn như Linear A. Dù đã được nghiên cứu hơn 100 năm, các nhà ngôn ngữ học vẫn chưa thể đọc được phần lớn nội dung của loại văn tự này. Điều đó đồng nghĩa với việc một phần quan trọng của nền văn minh Minoan – nền văn minh rực rỡ từng phát triển trên đảo Crete cách đây khoảng 4.000 năm – vẫn đang "im lặng" trước con người hiện đại.

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Linear A được phát hiện vào đầu thế kỷ XX bởi nhà khảo cổ học Arthur Evans trong quá trình khai quật cung điện Knossos. Trên các bảng đất sét, bình gốm, con dấu và nhiều hiện vật khác, ông nhận thấy những ký hiệu lặp đi lặp lại, khác hẳn chữ tượng hình Ai Cập hay chữ hình nêm của Lưỡng Hà. Evans đặt tên hệ thống này là "Linear A" để phân biệt với một dạng chữ viết khác, về sau gọi là Linear B.

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Điều khiến Linear A trở nên đặc biệt là nó chính là tiền thân của Linear B – hệ thống chữ đã được giải mã thành công vào năm 1952 bởi Michael Ventris. Ventris chứng minh rằng Linear B ghi lại một dạng tiếng Hy Lạp cổ. Tuy nhiên, khi áp dụng phương pháp tương tự cho Linear A, mọi nỗ lực đều thất bại. Dù hai hệ thống có nhiều ký hiệu giống nhau, chúng dường như ghi chép hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau.

Đến nay, các nhà nghiên cứu có thể đoán được cách phát âm của nhiều ký hiệu nhờ sự tương đồng với Linear B, nhưng họ vẫn không hiểu ý nghĩa của các từ. Điều này giống như biết cách đọc thành tiếng một văn bản nhưng hoàn toàn không hiểu nội dung của nó. Nhiều giả thuyết cho rằng ngôn ngữ Minoan không thuộc họ ngôn ngữ Ấn – Âu, cũng không có hậu duệ còn tồn tại, khiến việc đối chiếu gần như không thể thực hiện.

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Một khó khăn khác là số lượng tư liệu còn lại quá ít. Chỉ khoảng hơn 1.500 văn bản và mảnh khắc Linear A được biết đến, phần lớn đều rất ngắn và chủ yếu liên quan đến ghi chép hành chính hoặc kinh tế. Không có văn bản dài, không có bản dịch song ngữ kiểu "Đá Rosetta", cũng không có tác phẩm văn học để cung cấp ngữ cảnh. Đây là trở ngại lớn nhất đối với mọi nỗ lực giải mã.

Dẫu vậy, mỗi phát hiện khảo cổ mới đều có thể thay đổi cục diện. Chỉ cần tìm thấy một kho lưu trữ lớn hơn hoặc một văn bản song ngữ, giới nghiên cứu có thể tiến gần hơn đến việc giải mã tiếng nói của người Minoan. Những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo và phân tích ngôn ngữ thống kê cũng đang mở ra các phương pháp mới để nhận diện quy luật trong những ký hiệu cổ xưa.

Linear A không chỉ là một bài toán ngôn ngữ. Đằng sau những ký hiệu chưa thể đọc ấy có thể là các câu chuyện về tôn giáo, thương mại, luật pháp hay đời sống thường nhật của một trong những nền văn minh hàng hải phát triển nhất Địa Trung Hải thời kỳ đồ đồng. Mỗi ký hiệu vẫn đang chờ ngày được cất tiếng sau hơn ba thiên niên kỷ im lặng.