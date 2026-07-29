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Kho tri thức

Cuộc đời phi thường của nhà thám hiểm đầu tiên tìm nguồn sông Nile

Giữa những vùng đất hoang sơ chưa từng được người châu Âu biết đến, David Livingstone đã dành cả đời khám phávà truy tìm những bí ẩn của dòng Nile huyền thoại.

Thanh Bình (tổng hợp)

David Livingstone là một trong những nhà thám hiểm nổi tiếng nhất thế kỷ XIX, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử khám phá châu Phi. Không chỉ là một nhà địa lý, ông còn là bác sĩ, nhà truyền giáo và một trong những nhân vật tiên phong trong phong trào chống buôn bán nô lệ. Cuộc đời Livingstone gắn liền với những hành trình đầy gian khổ nhằm khám phá những vùng đất bí ẩn, trong đó nổi bật nhất là nỗ lực tìm kiếm nguồn gốc của sông Nile – một trong những bí ẩn địa lý lớn nhất thời bấy giờ.

Ảnh: biografiasyvidas

Sinh năm 1813 tại Scotland, Livingstone xuất thân từ một gia đình lao động nghèo. Ông vừa làm việc trong nhà máy dệt vừa tự học, sau đó theo học y khoa và thần học. Năm 1841, ông đến miền nam châu Phi với tư cách nhà truyền giáo. Tuy nhiên, thay vì chỉ hoạt động trong các khu định cư quen thuộc, Livingstone nhanh chóng bị cuốn hút bởi những vùng đất chưa được khám phá sâu bên trong lục địa.

Ảnh: zambianimmigration

Trong nhiều chuyến đi kéo dài hàng nghìn kilômét, Livingstone đã vượt qua sa mạc, rừng nhiệt đới và những vùng đất hiểm trở. Năm 1855, ông trở thành người châu Âu đầu tiên được biết đến đã nhìn thấy thác nước khổng lồ trên sông Zambezi và đặt tên nơi này là Thác Victoria để vinh danh Nữ hoàng Victoria. Phát hiện này đưa ông trở thành một trong những nhà thám hiểm nổi tiếng nhất châu Âu.

Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của Livingstone là giải đáp bí ẩn về nguồn sông Nile. Từ thời Ai Cập cổ đại, nguồn gốc của con sông dài nhất châu Phi đã là câu hỏi chưa có lời giải. Sang thế kỷ XIX, nhiều đoàn thám hiểm châu Âu đã tìm cách xác định nơi bắt nguồn của dòng nước vĩ đại này.

Ảnh: birdsoutsidemywindow

Livingstone tin rằng các hồ lớn ở khu vực Trung Phi có thể liên quan đến hệ thống sông Nile. Trong những năm cuối đời, ông tiếp tục thám hiểm vùng hồ Tanganyika, hồ Bangweulu và các khu vực xung quanh, bất chấp tuổi tác, bệnh tật và điều kiện khắc nghiệt. Ông mất năm 1873 tại một ngôi làng thuộc Zambia ngày nay, khi đang trên hành trình tìm kiếm.

Mặc dù Livingstone không phải người cuối cùng giải quyết hoàn toàn bí ẩn về nguồn sông Nile, những chuyến đi của ông đã mở rộng hiểu biết của thế giới về địa lý châu Phi. Ông đã lập bản đồ những vùng đất rộng lớn, ghi chép về văn hóa bản địa và góp phần thúc đẩy sự quan tâm của châu Âu đối với lục địa này.

Ngày nay, hình ảnh David Livingstone vừa được nhìn nhận như một nhà thám hiểm dũng cảm, vừa là một nhân vật phức tạp trong lịch sử thuộc địa. Những hành trình của ông là biểu tượng cho tinh thần khám phá không ngừng của con người, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở về những biến động lớn mà các cuộc tiếp xúc giữa châu Âu và châu Phi đã tạo ra.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Hành trình khám phá nguồn sông Nile #Vai trò của David Livingstone trong lịch sử châu Phi #Khám phá thác Victoria và hệ thống sông Zambezi #Phong trào chống buôn bán nô lệ trong hành trình của Livingstone #Ảnh hưởng của các chuyến thám hiểm châu Âu đến châu Phi

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