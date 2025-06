Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 4 tỉnh, thành phố

Từ 23 đến 27/6, UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh Sơn La và Tỉnh ủy Long An đã tổ chức các Hội nghị để công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 23/6, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh về công tác cán bộ. Cụ thể: Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Thanh Nam, sinh năm 1971, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Lãnh đạo TP Hà Nội trao quyết định và chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Trường, sinh năm 1977, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Bổ nhiệm ông Đặng Xuân Huấn, sinh năm 1980, Trưởng phòng Quản lý thực hiện dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.

Điều động, bổ nhiệm ông Dương Đức Hiền, sinh năm 1983, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện Phúc Thọ đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ngày 27/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc tiếp nhận ông Lưu Hồng Phương - Quyền Bí thư Huyện ủy Mường Tè đến nhận nhiệm vụ tại Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở này từ ngày 1/7/2025, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương (bên phải) trao Quyết định cho đồng chí Lưu Hồng Phương (bên trái)

Trước đó, ngày 26/6, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm bà Dương Tú Anh, Bí thư Huyện ủy Sốp Cộp giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp; điều động, bổ nhiệm ông Hà Như Huệ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Công Thương; điều động, bổ nhiệm ông Tòng Thế Anh, Bí thư Huyện ủy Yên Châu giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh. Các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Ngày 25/6, Tỉnh ủy Long An đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Quyết đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với nhiều cán bộ chủ chốt. Theo đó, ông Phạm Xuân Bách – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Kiến Tường, tỉnh Long An được thôi giữ các chức vụ hiện tại để điều động về UBND tỉnh công tác. UBND tỉnh đã có quyết định bổ nhiệm ông Phạm Xuân Bách giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Quyết trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động cán bộ.

Ông Võ Thanh Phong – Giám đốc Sở Nội vụ, được tiếp nhận về Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban. Bà Huỳnh Thị Thu Năm – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, được điều động về công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban. Ông Bùi Quốc Bảo – Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, được cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy để nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và giữ chức Phó Trưởng ban.

Ông Võ Trần Tuấn Thanh – Bí thư Huyện ủy Tân Trụ, được cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy, điều động về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban. Ông Trương Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc, được điều động đến công tác tại UBND tỉnh. Bà Lê Thị Khuyên – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tân An, được cho thôi giữ các chức vụ hiện tại và chuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy công tác, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban.

