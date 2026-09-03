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Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ xả súng ở Mỹ, 3 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố Minneapolis, Mỹ, khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm.

An An (Theo AP)

Theo thông tin từ giới chức địa phương, vụ xả súng xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố Minneapolis, bang Minnesota, vào ngày 2/9 (giờ địa phương), khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm, và 5 người khác bị thương.

"5 người bị thương do trúng đạn bao gồm 2 sĩ quan cảnh sát Minneapolis, trong khi người thứ sáu, cũng là cảnh sát, bị thương do nguyên nhân khác", cảnh sát Garrett Parten cho biết tại một cuộc họp báo. Theo Trung tâm Y tế quận Hennepin, cả 3 sĩ quan đều đang trong tình trạng ổn định.

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Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng ở trung tâm thành phố Minneapolis ngày 2/9/2026. Ảnh: AP/Ellen Schmidt.

Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo về tiếng súng tại tòa nhà ngay sau 16h30 ngày 2/9. Các sĩ quan được điều động và chưa đầy hai phút sau đã có mặt bên trong tòa nhà, nhanh chóng phát hiện các nạn nhân, Quyền Trưởng phòng Cảnh sát Bill Peterson thông tin.

Các sĩ quan nghe thấy thêm nhiều tiếng súng và lần theo lên tầng cao hơn, nơi họ phát hiện “một làn khói mù làm hạn chế đáng kể tầm nhìn”, ông Peterson nói nhưng không cung cấp thêm chi tiết về làn khói này. Một sĩ quan đã bị bắn vào chân và một người khác bị bắn hai phát vào bụng.

Nhà chức trách không cung cấp thông tin chi tiết về nghi phạm xả súng nhưng nói rằng họ biết người này trước khi vụ xả súng xảy ra.

“Tôi thực sự cảm thấy sốc trước mức độ bạo lực này. Một trong các nạn nhân đã tử vong tại hiện trường, một người khác qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện”, ông Peterson nói.

Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong của nghi phạm xả súng.

Trung tâm Y tế quận Hennepin cho biết đã tiếp nhận 7 bệnh nhân nhưng không cung cấp thêm thông tin về tình trạng của họ.

Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz, cho biết trên mạng xã hội rằng các quan chức bang đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật địa phương ứng phó với vụ xả súng.

“Tôi biết ơn lực lượng thực thi pháp luật đã tích cực làm việc để đảm bảo an toàn cho người dân ở trung tâm Minneapolis”, ông Walz nói.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đang phối hợp xử lý vụ việc và “sẽ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để hỗ trợ chính quyền địa phương”, Giám đốc Kash Patel viết trên nền tảng xã hội X.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng trước đây tại Louisiana, Mỹ

Nguồn video: VTV
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