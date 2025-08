Điện Biên, Sơn La đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Chiều 3/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên phát cảnh báo thời tiết cho thấy mưa dông còn tiếp diễn trên địa bàn từ đêm 3/8 đến ngày 13/8. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng dự báo mưa lớn, dẫn đến nguy cơ sạt lở tại các tỉnh Tây Bắc, trong đó có Điện Biên, Sơn La - nơi đang chịu thiệt hại lớn vì mưa lũ.

Theo bản tin phát lúc 15h25 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, tối 3/8 và ngày 4/8, thời tiết trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Ngày nắng gián đoạn. Gió Tây, Tây Nam cấp 2-3. Trong hai ngày 5 và 6/8, tỉnh Điện Biên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 1/8, nhiều bản làng ở tỉnh Điện Biên trở nên tan hoang.

Từ ngày 7/8 đến ngày 13/8, thời tiết duy trì tình trạng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng. Ngày 9 -10/8 có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, đặc biệt trong các đợt mưa dông.

Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đây là những yếu tố từng khiến nhiều mái nhà bị thổi bay, cột điện đổ gãy chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Dự báo còn cảnh báo mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại vùng núi cao và ngập úng vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được đưa ra ở mức cấp 1 - mức cơ bản nhất nhưng vẫn đủ gây thiệt hại nếu người dân chủ quan.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 3/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng nêu, 24 giờ qua, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa dông cục bộ.

Chiều và đêm 3/8, khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (10–30mm, có nơi trên 60mm).

Dự báo, từ chiều tối và đêm 4/8 đến sáng 7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa lớn diện rộng (50–120mm/đợt, cục bộ trên 250mm/đợt). Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to (30–80mm/đợt, cục bộ trên 150mm/đợt). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Chiều tối và đêm 5/8, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trung tâm cũng cảnh báo nguy cơ mưa rất to trong thời đoạn ngắn, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Thiên tai đi kèm gồm mưa rào, dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, Lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.