Đi tập bơi tại hồ điều hòa ở Bắc Ninh, một học sinh lớp 8 đuối nước tử vong

Đến 0h30 ngày 17/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu H., là học sinh lớp 8 bị đuối nước ở hồ điều hòa phường Đa Mai (Bắc Ninh).

Rạng sáng 17/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu L.Q.H (sinh năm 2012), là học sinh lớp 8 của Trường THCS Mỹ Độ, phường Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh) bị đuối nước tại hồ điều hòa thuộc địa phận tổ dân phố số 3.

Theo một số người dân, chiều 16/10, cháu H. có xin phép bố mẹ đi học bơi với vài người bạn. Đợi mãi không thấy con về, mẹ của cháu H. nóng ruột nên nhờ mọi người đi tìm thì thấy đôi dép, xe đạp của cháu ở khu vực nói trên.

Hiện trường vụ việc.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) cử 8 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, thiết bị tổ chức phương án tìm kiếm. Đến 0h30 ngày 17/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu H., và hoàn tất thủ tục bàn giao cho gia đình làm lễ an táng.

Sáng17/10, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Đa Mai tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình.

