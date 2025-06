Di chuyển tránh bão, 2 tàu cá Quảng Bình bị sóng đánh chìm

Ngày 12/6, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình bị chìm trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình di chuyển tránh trú bão số 1. Rất may các thuyền viên đã được cứu nạn an toàn.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 11/6, tàu cá QB.92756-TS của ông Phan Thanh Hải bị chìm trên vùng biển Quảng Ngãi khi đang hành trình tránh trú bão số 1. Nguyên nhân chìm tàu ban đầu được xác định, do tàu bị phá nước tràn vào khoang thuyền. Trên tàu có 4 thuyền viên, tất cả đã được tàu cá QB.92405-TS của ông Trương Văn Tiến, ở xã Hải Phú, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cứu nạn an toàn.

Vị trí 2 tàu cá bị chìm.

Đến khoảng 12h ngày 12/6, tàu cá QB.93451-TS của ông Nguyễn Hữu Đức cũng bị chìm do bị phá nước tràn vào khoang thuyền trên vùng biển Quảng Ngãi, trên tàu có 4 thuyền viên. Các thuyền viên được tàu cá QB.93964-TS do ông Mai Thanh Giang, trú ở xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) làm thuyền trưởng cứu an toàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, hiện vẫn còn 15 tàu cá tỉnh Quảng Bình với 115 lao động đang hoạt động trên các vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

