ĐH Trà Vinh: Điệp khúc "một mình một ngựa" trúng thầu tiền tỷ [Kỳ 2]

Không chỉ trúng thầu sát giá, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật còn thường xuyên là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu tại nhiều gói mua sắm thiết bị của Trường Đại học Trà Vinh trong năm 2025.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, việc Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật trúng thầu tại Trường Đại học Trà Vinh không phải là hiện tượng ngẫu nhiên hay cá biệt. Phân tích sâu hơn vào lịch sử đấu thầu năm 2025 tại đơn vị này, có thể thấy một "điệp khúc" lặp lại: Chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu.

Đơn cử, ngày 15/09/2025, ông Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đã ký Quyết định số 8525/QĐ-ĐHTV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 02 - Mua trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh của Khoa Răng Hàm mặt, Khoa Mắt" (Mã gói thầu: BP2500474536).

Gói thầu này có giá dự toán là 2.478.000.000 đồng. Kết quả, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật trúng thầu với giá 2.466.000.000 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này chỉ là 12.000.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp: 0,48%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại Biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2500336289), chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật nộp hồ sơ dự thầu. Việc thiếu vắng sự cạnh tranh đã khiến giá trúng thầu gần như không có sự chuyển biến so với giá dự toán ban đầu.

Nguồn MSC

Kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra tại "Gói thầu số 01 - Mua vật tư, hóa chất, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy tại các Khoa, Trường, Viện và phục vụ quản lý chung năm học 2025 - 2026". Ngày 01/10/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh ký Quyết định số 9129/QĐ-ĐHTV phê duyệt cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật trúng thầu.

Giá gói thầu là 6.930.678.000 đồng, giá trúng thầu là 6.798.394.000 đồng. Tại gói thầu này (Mã TBMT: IB2500365134), nhà thầu đến từ Hà Nội cũng không vấp phải sự cạnh tranh nào từ các đối thủ khác khi số lượng nhà thầu tham dự chỉ là 1.

Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc đảm bảo tính cạnh tranh. Việc liên tiếp xuất hiện tình trạng 1 nhà thầu tham gia rồi trúng thầu sát giá đặt ra câu hỏi lớn về công tác lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) của Trường Đại học Trà Vinh.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Tình trạng 'một mình một chợ' tuy không sai luật nếu xử lý tình huống đúng quy định, nhưng nó triệt tiêu tính cạnh tranh về giá. Ngân sách nhà nước thay vì có thể tiết kiệm cao hơn thì nay chỉ tiết kiệm tượng trưng vài phần nghìn. Trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trong việc xây dựng các tiêu chí kỹ thuật để thu hút nhà thầu ở đây là rất lớn."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

