Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mở mộ cổ, giật mình tìm thấy búp bê bằng đất sét tinh xảo

Kho tri thức

Mở mộ cổ, giật mình tìm thấy búp bê bằng đất sét tinh xảo

Con búp bê 2.000 năm tuổi này được cho là một món đồ chơi cổ đại, việc tìm thấy nó giúp hé lộ nhiều thông tin thú vị.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật tại một địa điểm khảo cổ ở Osaka, Nhật Bản, các chuyên gia đến từ Trung tâm Di sản Osaka bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Trung tâm Di sản Osaka.
Khi tiến hành khai quật tại một địa điểm khảo cổ ở Osaka, Nhật Bản, các chuyên gia đến từ Trung tâm Di sản Osaka bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Trung tâm Di sản Osaka.
Sau khi làm sạch, kết hợp với việc thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một con búp bê cổ đại. Ảnh: @Trung tâm Di sản Osaka.
Sau khi làm sạch, kết hợp với việc thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một con búp bê cổ đại. Ảnh: @Trung tâm Di sản Osaka.
Vật thể búp bê này có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Trung tâm Di sản Osaka.
Vật thể búp bê này có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Trung tâm Di sản Osaka.
Con búp bê làm bằng đất sét, cao 5,9 cm và rộng 3 cm, được cho là một món đồ chơi cổ xưa. Ảnh: @Trung tâm Di sản Osaka.
Con búp bê làm bằng đất sét, cao 5,9 cm và rộng 3 cm, được cho là một món đồ chơi cổ xưa. Ảnh: @Trung tâm Di sản Osaka.
Con búp bê này được bảo quản dưới lòng đất trong một ngôi mộ cổ. Ảnh: @Trung tâm Di sản Osaka.
Con búp bê này được bảo quản dưới lòng đất trong một ngôi mộ cổ. Ảnh: @Trung tâm Di sản Osaka.
Đôi mắt sắc sảo và chiếc mũi, miệng thể hiện rõ nét trên phần đầu hình cầu, với các lỗ tai đều nhau, gắn với phần thân hình trụ bên dưới. Ảnh: @Trung tâm Di sản Osaka.
Đôi mắt sắc sảo và chiếc mũi, miệng thể hiện rõ nét trên phần đầu hình cầu, với các lỗ tai đều nhau, gắn với phần thân hình trụ bên dưới. Ảnh: @Trung tâm Di sản Osaka.
Hiện vật này được khai quật từ một ngôi mộ trẻ em, nó được để lại trong mộ như đồ tùy táng, cung cấp cho chúng ta những dữ liệu quan trọng về cấu trúc văn hóa xã hội của Thời Kỳ Đồ Gốm Trung Kỳ Yayoi liên quan đến trẻ em, các trò chơi và đồ chơi của chúng. Ảnh: @Trung tâm Di sản Osaka.
Hiện vật này được khai quật từ một ngôi mộ trẻ em, nó được để lại trong mộ như đồ tùy táng, cung cấp cho chúng ta những dữ liệu quan trọng về cấu trúc văn hóa xã hội của Thời Kỳ Đồ Gốm Trung Kỳ Yayoi liên quan đến trẻ em, các trò chơi và đồ chơi của chúng. Ảnh: @Trung tâm Di sản Osaka.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#Con búp bê #đất sét #bức tượng #ngôi mộ #trẻ em #nhật bản

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT