Nghịch lý Phước Đại Lợi: Năng lực yếu hay "quân xanh" trên bàn cờ đấu thầu?

Trái ngược với hình ảnh hùng mạnh của đối tác Nguyễn Kiệt, Công ty Phước Đại Lợi có tỷ lệ trượt thầu lên tới 55% với những lỗi sơ đẳng. Thế nhưng, tại Ban QLDA huyện Đông Hải, công ty này lại có tỷ lệ thắng thầu rất cao.

Ở kỳ trước, chúng ta đã phác họa chân dung Công ty Nguyễn Kiệt Bạc Liêu như một "anh cả" đầy thế lực trên thị trường xây lắp huyện Đông Hải. Tuy nhiên, khi nhìn sang người "cộng sự" thường xuyên của họ - Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Phước Đại Lợi (Phước Đại Lợi), một bức tranh đầy nghịch lý và mâu thuẫn đã hiện ra.

Chuỗi trượt thầu khó hiểu với những lỗi "sơ đẳng"

Công ty Phước Đại Lợi (MSDN: 1900638975), do ông Trần Hạnh Phúc làm Giám đốc, có một lịch sử đấu thầu rất đáng chú ý. Theo dữ liệu, công ty này đã tham gia 40 gói thầu, nhưng trượt tới 22 gói, đạt tỷ lệ trượt thầu 55%.

Đáng nói hơn, lý do trượt thầu của Phước Đại Lợi ở nhiều gói thầu không phải vì giá cao, mà đến từ những lỗi chuẩn bị hồ sơ hết sức sơ đẳng, thậm chí là khó tin đối với một đơn vị xây lắp chuyên nghiệp.

Đơn cử trong năm 2025, tại gói thầu XL-01-Toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Chuông Dơi (do Ban QLDA ĐTXD huyện Hồng Dân mời thầu), E-HSDT của Phước Đại Lợi đã bị loại từ vòng đầu tiên. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 10/BCĐG.TCG-CTY16 ngày 11/02/2025 của đơn vị tư vấn chỉ rõ: "Bảo đảm dự thầu: Không đạt. Nhà thầu đính kèm file trống không có tài liệu kèm theo". Nghiêm trọng hơn, báo cáo còn ghi rõ: "Bên mời thầu đã yêu cầu làm rõ..., nhưng nhà thầu không trả lời yêu cầu làm rõ E-HSDT".

Tình trạng tương tự tiếp diễn ở nhiều gói thầu khác. Tại gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình đường Khóm 7 đi Khóm 8 (Giá Rai), Báo cáo đánh giá số 668/BCĐG.E-HSDT-BA ngày 03/05/2025 kết luận Phước Đại Lợi (trong một liên danh khác) "Không đạt" vì "Thỏa thuận liên danh... chưa ghi chưa đủ và rõ nội dung công việc". Và một lần nữa, "Đến hết ngày 02/05/2025 nhà thầu không phản hồi và không cung cấp tài liệu làm rõ".

Việc liên tục mắc lỗi cơ bản và "im lặng" khi được yêu cầu làm rõ đặt ra một câu hỏi lớn về tính nghiêm túc và năng lực thực sự của Phước Đại Lợi khi tham gia các cuộc thầu này.

"Chiến thần" tại Ban QLDA huyện Đông Hải

Trái ngược hoàn toàn với bộ mặt yếu kém ở trên, khi về "sân nhà" của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Hải, Phước Đại Lợi lại lột xác thành một "chiến thần".

Thống kê cho thấy, công ty này đã tham gia 18 gói thầu tại đây và trúng tới 11 gói, đạt tỷ lệ thắng 61% - một sự đảo ngược phi thường so với tỷ lệ trượt 55% trên toàn tỉnh. Chỉ riêng trong năm 2025, công ty này tham gia 5 gói tại Đông Hải thì đã trúng cả 3 gói đã có kết quả (tỷ lệ 100%).

Đặc biệt, dữ liệu phân tích còn cho thấy một con số gây sốc: Tỷ lệ giá trúng thầu trung bình của Phước Đại Lợi tại các gói thầu của Ban QLDA huyện Đông Hải là 100,15% so với giá dự toán. Điều này có nghĩa là, trung bình, giá mà nhà thầu này trúng thầu còn cao hơn cả mức giá mà chủ đầu tư dự kiến (do có điều chỉnh tăng giá).

Luật sư Nguyễn Văn Lập phân tích: "Sự tương phản trong hồ sơ năng lực của cùng một nhà thầu là một dấu hiệu cần được các cơ quan chức năng lưu tâm. Việc một nhà thầu tỏ ra yếu kém, thiếu chuyên nghiệp ở nhiều nơi nhưng lại liên tục trúng thầu ở một chủ đầu tư cụ thể có thể tiềm ẩn rủi ro về tính khách quan, minh bạch. Nó có thể là biểu hiện của lợi thế 'sân nhà' hoặc các mối quan hệ đặc biệt, làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh."

Nghịch lý của Phước Đại Lợi - "gà mờ" khi đấu thầu một mình ở nơi khác, nhưng lại là "chiến thần" khi về "sân nhà", đặc biệt là khi kết hợp cùng "anh cả" Nguyễn Kiệt Bạc Liêu - đã hé lộ rõ hơn về một "hệ sinh thái" được định hình.

Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục phân tích sâu hơn về sự kết hợp của "cặp đôi" này trong Kỳ 4: Khi "cặp đôi" song hành: Cạnh tranh chỉ còn là hình thức?