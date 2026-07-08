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Sống Khỏe

Vào viện sinh thường, sản phụ gặp tai biến tắc mạch ối tối cấp nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc vừa triển khai báo động đỏ để cứu một sản phụ bị tắc mạch ối thể tối cấp – một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm nhất.

Thúy Nga

Sản phụ mang thai lần hai, thai 39 tuần, tiền sử khỏe mạnh, nhập viện sinh thường với diễn biến ban đầu thuận lợi.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 20–25 phút sau khi được giảm đau ngoài màng cứng, người bệnh đột ngột giảm ý thức, nhịp tim chậm sâu còn 40–50 lần/phút, huyết áp tụt xuống 70/40 mmHg, kèm suy hô hấp cấp.

Nhận định đây là tình huống tối khẩn cấp đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ và con, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện.

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Sản phụ tắc mạch ối thể tối cấp được cứu sống - Ảnh BVCC

Do tình trạng suy tuần hoàn và suy hô hấp cấp của mẹ, thai nhi nhanh chóng rơi vào suy thai nặng.

Ngay sau khi được lấy ra khỏi bụng mẹ, trẻ tím tái, không có phản xạ tự nhiên và không tự thở. Ê-kíp Hồi sức sơ sinh lập tức triển khai đầy đủ các biện pháp hồi sức dành cho trẻ nguy kịch gồm hỗ trợ hô hấp, ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản và nhanh chóng ổn định các chức năng sống.

Sau điều trị ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trong khi đó, người mẹ tiếp tục đối mặt với tình trạng băng huyết sau sinh ồ ạt do đờ tử cung trên nền rối loạn đông máu nghiêm trọng.

Các bác sĩ triển khai hồi sức đa cơ quan bằng truyền khối lượng lớn máu và các chế phẩm máu, kết hợp sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết động.

Khi các biện pháp bảo tồn không còn hiệu quả, ê-kíp điều trị quyết định cắt tử cung toàn bộ để kiểm soát chảy máu và bảo toàn tính mạng sản phụ.

Sau 7 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, người mẹ tỉnh táo, các chức năng sống ổn định và được xuất viện. Em bé tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương và hiện sức khỏe đã ổn định.

ThS.BS. Vũ Hoàng Lan Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết, diễn biến lâm sàng của người bệnh phù hợp với tắc mạch ối thể tối cấp - một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm nhất hiện nay.

Theo bác sĩ Lan, đây là biến chứng rất hiếm gặp nhưng diễn biến cực kỳ nhanh, khó dự đoán và có thể xảy ra ngay cả ở những sản phụ hoàn toàn khỏe mạnh, thai kỳ bình thường, không có dấu hiệu báo trước.

Thống kê trên thế giới cho thấy tắc mạch ối chỉ gặp khoảng 2–8 trường hợp trên 100.000 ca sinh, nhưng lại là một trong những nguyên nhân gây tử vong mẹ có tỷ lệ cao nhất trong sản khoa.

Việc nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường và xử trí ngay lập tức có ý nghĩa quyết định đến khả năng sống còn của cả mẹ và thai nhi.

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(Nguồn: Nhân Dân)
#Tắc mạch ối tối cấp trong sản khoa #Cấp cứu phối hợp đa chuyên ngành #Xử lý băng huyết sau sinh nặng #Phối hợp hồi sức mẹ và bé #Biến chứng hiếm gặp nguy hiểm

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