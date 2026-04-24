Cứu bé gái 6 ngày tuổi bị viêm ruột thừa

Theo PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc bệnh viện, đây là bệnh lý rất hiếm gặp ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn tiến nặng nếu phát hiện muộn.

Theo đó, bệnh nhi là con thứ 4, sinh thường khi 36 tuần tuổi thai, cân nặng lúc sinh 2 kg. Sau sinh, bé bị suy hô hấp. Trong quá trình theo dõi tại bệnh viện tuyến trước, bé xuất hiện ọc dịch xanh, bụng chướng nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 với biểu hiện gợi ý tắc ruột.

Tại đây, sau khi làm xét nghiệm máu, siêu âm bụng và được hội chẩn ngoại khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi ổ bụng.

BS.CKI Nguyễn Hiền, khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện là trưởng ê-kíp mổ cho biết, tình trạng lúc mổ ruột thừa viêm đã vỡ, trong ổ bụng bé có phân và dịch tiêu hóa. Bé được cắt ruột thừa, rửa sạch ổ bụng. Sau phẫu thuật, tình trạng bé diễn tiến thuận lợi và sớm được xuất viện.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết thêm, viêm ruột thừa ở trẻ sơ sinh rất hiếm. Bởi lứa tuổi này, ruột thừa có dạng hình phễu, gốc rộng nên ít bị tắc; trẻ chưa có tăng sản mô lympho rõ và thức ăn chủ yếu là sữa, ít hình thành sỏi phân.

Ở người cao tuổi, bệnh cũng ít gặp hơn do mô lympho ruột thừa thoái triển theo tuổi. Tuy nhiên, ở cả hai nhóm tuổi này, bệnh thường nặng hơn vì triệu chứng không điển hình, dễ chẩn đoán muộn và nguy cơ biến chứng cao. Ở trẻ sơ sinh, thành ruột thừa mỏng, khả năng khu trú ổ viêm kém nên rất dễ thủng sớm.

Nguyên nhân viêm ruột thừa ở trẻ sơ sinh đến nay vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Một số giả thuyết được đặt ra gồm liên quan đến bệnh Hirschsprung, hoặc là biểu hiện khu trú của viêm ruột hoại tử sơ sinh (NEC) và tình trạng thiếu máu cục bộ ruột.

Tổng quan cho thấy khoảng 44% trường hợp có ít nhất một yếu tố nguy cơ giống NEC như sinh non, ngạt chu sinh, nhiễm trùng ối hoặc nhiễm trùng mẹ.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 – đơn vị chuyên khoa Nhi tuyến cuối, hàng năm tiếp nhận gần 1.000 bệnh nhi mắc viêm ruột thừa, tuy nhiên viêm ruột thừa ở trẻ sơ sinh chỉ khoảng 2-3 trường hợp.

“Phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sơ sinh có các dấu hiệu như ọc hoặc nôn dịch xanh, bụng chướng, bú kém, quấy khóc nhiều, li bì, sốt hoặc hạ thân nhiệt. Đây có thể là dấu hiệu của một tình trạng bụng cấp ngoại khoa nguy hiểm, cần được đưa đến bệnh viện có chuyên khoa Nhi hoặc ngoại Nhi càng sớm càng tốt”, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo.

