Cấp cứu thành công ca ung thư nhầy ruột thừa hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một trường hợp viêm phúc mạc nặng do vỡ ung thư nhầy ruột thừa – một bệnh lý hiếm gặp, diễn biến nhanh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Nguy kịch do chủ quan với đau bụng

Người bệnh là ông Lã Văn T, trước khi nhập viện khoảng 3 ngày xuất hiện đau bụng âm ỉ quanh rốn và vùng hố chậu phải, không buồn nôn, không nôn, không rõ sốt nên chủ quan chưa đi khám. Sau đó, tình trạng đau bụng tăng dần, đau dữ dội và liên tục, người bệnh được đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng nặng.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có bụng chướng căng, gồng cứng, đau khắp bụng, cảm ứng phúc mạc rõ. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) cho thấy nhiều khí và dịch tự do trong ổ bụng, kèm cấu trúc dạng bã thức ăn, thâm nhiễm rộng mạc nối – mạc treo, dày thành quai ruột non. Hình ảnh gợi ý tổn thương u trong ổ bụng đã vỡ, chưa loại trừ thủng đường tiêu hóa.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ban đầu, người bệnh được nội soi ổ bụng thăm dò, tuy nhiên ghi nhận nhiều dịch bẩn, tổ chức nhầy lan tỏa khắp ổ bụng, phúc mạc viêm đỏ, vùng hố chậu phải có khối cứng chắc, thâm nhiễm, không di động. Ê-kíp phẫu thuật quyết định chuyển mổ mở để xử trí triệt để.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định nguyên nhân là viêm phúc mạc do vỡ khối u nhầy lớn xuất phát từ ruột thừa. Khối u kích thước khoảng 15 cm, đã vỡ, tổ chức nhầy lan rộng và xâm lấn thành bụng vùng hố chậu phải, không còn nhận diện rõ hình thể ruột thừa.

Ê-kíp phẫu thuật do Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng – Trưởng khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy trực tiếp thực hiện - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật do Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy trực tiếp thực hiện đã tiến hành cắt đại tràng phải, vét hạch, làm hậu môn nhân tạo hồi tràng, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Ca mổ được tiến hành thận trọng do khối u thâm nhiễm rộng, dính nhiều, nguy cơ biến chứng cao. Sau phẫu thuật một tuần, hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Đại tràng phải bị xâm lấn đã được cắt bỏ - Ảnh BVCC

Tiến triển âm thầm, gây nguy hiểm

Bác sĩ CKI Trần Tuấn Anh, Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, ung thư nhầy ruột thừa là bệnh lý ác tính hiếm gặp, hình thành do tăng tiết chất nhầy bất thường của lớp biểu mô ruột thừa. Bệnh có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài và rất khó phát hiện ở giai đoạn sớm.

Toàn bộ khối u nhầy được lấy thành công - Ảnh BVCC

Về triệu chứng, bệnh thường không có biểu hiện đặc hiệu, người bệnh có thể chỉ đau âm ỉ vùng hố chậu phải, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa nhẹ hoặc dễ nhầm với viêm ruột thừa thông thường.

Khi khối u phát triển lớn hoặc vỡ, người bệnh sẽ xuất hiện đau bụng dữ dội, bụng chướng, sốt, nhiễm trùng, viêm phúc mạc, tình trạng trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Biến chứng nặng nề nhất của ung thư nhầy ruột thừa là vỡ khối u gây viêm phúc mạc nhầy (pseudomyxoma peritonei). Đây là biến chứng nghiêm trọng, có thể lan rộng toàn bộ ổ bụng, gây dính ruột, suy kiệt, tái phát nhiều lần và ảnh hưởng nặng nề đến tiên lượng sống của người bệnh.

Bác sĩ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Bãi Cháy khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC