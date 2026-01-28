Hà Nội

Sống Khỏe

Cấp cứu thành công ca ung thư nhầy ruột thừa hiếm gặp

Biến chứng nặng nề nhất của ung thư nhầy ruột thừa là vỡ khối u gây viêm phúc mạc nhầy, gây dính ruột, suy kiệt, tái phát nhiều lần...

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một trường hợp viêm phúc mạc nặng do vỡ ung thư nhầy ruột thừa – một bệnh lý hiếm gặp, diễn biến nhanh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Nguy kịch do chủ quan với đau bụng

Người bệnh là ông Lã Văn T, trước khi nhập viện khoảng 3 ngày xuất hiện đau bụng âm ỉ quanh rốn và vùng hố chậu phải, không buồn nôn, không nôn, không rõ sốt nên chủ quan chưa đi khám. Sau đó, tình trạng đau bụng tăng dần, đau dữ dội và liên tục, người bệnh được đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng nặng.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có bụng chướng căng, gồng cứng, đau khắp bụng, cảm ứng phúc mạc rõ. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) cho thấy nhiều khí và dịch tự do trong ổ bụng, kèm cấu trúc dạng bã thức ăn, thâm nhiễm rộng mạc nối – mạc treo, dày thành quai ruột non. Hình ảnh gợi ý tổn thương u trong ổ bụng đã vỡ, chưa loại trừ thủng đường tiêu hóa.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ban đầu, người bệnh được nội soi ổ bụng thăm dò, tuy nhiên ghi nhận nhiều dịch bẩn, tổ chức nhầy lan tỏa khắp ổ bụng, phúc mạc viêm đỏ, vùng hố chậu phải có khối cứng chắc, thâm nhiễm, không di động. Ê-kíp phẫu thuật quyết định chuyển mổ mở để xử trí triệt để.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định nguyên nhân là viêm phúc mạc do vỡ khối u nhầy lớn xuất phát từ ruột thừa. Khối u kích thước khoảng 15 cm, đã vỡ, tổ chức nhầy lan rộng và xâm lấn thành bụng vùng hố chậu phải, không còn nhận diện rõ hình thể ruột thừa.

u-nhay.png
Ê-kíp phẫu thuật do Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng – Trưởng khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy trực tiếp thực hiện - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật do Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy trực tiếp thực hiện đã tiến hành cắt đại tràng phải, vét hạch, làm hậu môn nhân tạo hồi tràng, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Ca mổ được tiến hành thận trọng do khối u thâm nhiễm rộng, dính nhiều, nguy cơ biến chứng cao. Sau phẫu thuật một tuần, hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

u-nhay-1.jpg
Đại tràng phải bị xâm lấn đã được cắt bỏ - Ảnh BVCC

Tiến triển âm thầm, gây nguy hiểm

Bác sĩ CKI Trần Tuấn Anh, Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, ung thư nhầy ruột thừa là bệnh lý ác tính hiếm gặp, hình thành do tăng tiết chất nhầy bất thường của lớp biểu mô ruột thừa. Bệnh có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài và rất khó phát hiện ở giai đoạn sớm.

u-nhay-2.jpg
Toàn bộ khối u nhầy được lấy thành công - Ảnh BVCC

Về triệu chứng, bệnh thường không có biểu hiện đặc hiệu, người bệnh có thể chỉ đau âm ỉ vùng hố chậu phải, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa nhẹ hoặc dễ nhầm với viêm ruột thừa thông thường.

Khi khối u phát triển lớn hoặc vỡ, người bệnh sẽ xuất hiện đau bụng dữ dội, bụng chướng, sốt, nhiễm trùng, viêm phúc mạc, tình trạng trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Biến chứng nặng nề nhất của ung thư nhầy ruột thừa là vỡ khối u gây viêm phúc mạc nhầy (pseudomyxoma peritonei). Đây là biến chứng nghiêm trọng, có thể lan rộng toàn bộ ổ bụng, gây dính ruột, suy kiệt, tái phát nhiều lần và ảnh hưởng nặng nề đến tiên lượng sống của người bệnh.

nhay-3.jpg
Bác sĩ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Bãi Cháy khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bác sĩ Trần Tuấn Anh khuyến cáo người dân khi có các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, đau âm ỉ vùng hố chậu phải, bụng to nhanh không rõ nguyên nhân, rối loạn tiêu hóa kéo dài cần đi khám sớm tại các cơ sở y tế.

Việc chẩn đoán và điều trị kịp thời giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, giảm nguy cơ biến chứng và nâng cao hiệu quả điều trị.

Ung thư ruột thừa hiếm gặp được phát hiện trong ca phẫu thuật cấp cứu

Bệnh nhân trẻ tuổi thoát khỏi nguy hiểm nhờ phát hiện sớm ung thư ruột thừa trong quá trình phẫu thuật.

Ung thư ruột thừa là tình trạng các tế bào bên trong ruột thừa phát triển một cách bất thường không dưới sự khống chế của cơ thể. Các tế bào ác tính này có tính xâm lấn và lan sang các cơ quan khác trong cơ thể. Đây là một tình trạng u ác tính cực kỳ hiếm và thường không có triệu chứng trong giai đoạn đầu. Một số khối u ruột thừa là lành tính. Các khối u ác tính có thể xâm lấn và có thể lây lan sang các cơ quan khác.

Mới đây, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) phát hiện ung thư ruột thừa hiếm gặp trong ca phẫu thuật viêm ruột thừa cấp, kịp thời chuyển hướng mổ, giúp bệnh nhân ổn định sức khỏe.

Chủ quan đau bụng kéo dài, người đàn ông 36 tuổi bị vỡ ruột thừa nguy kịch

Bệnh nhân 36 tuổi bị viêm ruột thừa vỡ, phải phẫu thuật cấp cứu. Khuyến cáo không chủ quan khi có đau bụng kéo dài, để tránh biến chứng nguy hiểm.

Một bệnh nhân 36 tuổi bị viêm ruột thừa bị vỡ gây biến chứng viêm phúc mạc nặng, đe dọa tính mạng, vừa được Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân (Thanh Hóa) cứu sống.

Theo khai thác bệnh sử, người bệnh xuất hiện đau bụng gần hai ngày, cơn đau tăng dần vùng hố chậu phải. Trước khi đến viện, người bệnh tự ý mua thuốc uống tại nhà nhưng không thuyên giảm, khiến bệnh diễn tiến nặng.

