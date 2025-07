Đầu bếp thêm 'chất lạ' vào thức ăn khiến 200 trẻ nhiễm độc

3 học sinh chạy ra đường cầu cứu vì thương tích khi chế pháo Sau tiếng nổ nghi do chế tạo pháo, 3 trẻ nhỏ tại Đắk Lắk với nhiều thương tích ở tay, mặt, đã chạy ra đường kêu cứu người thân.

Trẻ sơ sinh thường dễ mắc viêm phổi, lý do là gì? Viêm phổi là bệnh thường gặp và là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em. Trẻ càng nhỏ, tỷ lệ tử vong do viêm phổi càng cao, đặc biệt với những trẻ sinh non, nhẹ cân.