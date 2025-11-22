Hà Nội

Xã hội

Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho 34 xã vùng lũ phía Đông

Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại 34 xã, phường vùng Đông Đắk Lắk. Tỉnh đã lên danh mục nhu yếu phẩm thiết yếu và đề nghị hỗ trợ khẩn cấp để cứu trợ người dân.

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Để đáp ứng nhu cầu thiên tai, các ngành chức năng đã thống kê và xây dựng danh mục lương thực – thực phẩm cần thiết gồm: Gạo, mì tôm, lương khô, bánh các loại, xúc xích, sữa cùng nước mắm, dầu ăn, muối. Trong đó, nước sạch đang đặc biệt khan hiếm nên nước uống đóng chai được ưu tiên hàng đầu.

a005.jpg
Danh sách các mặt hàng cần hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ Đắk Lắk.

Về vật tư y tế và vệ sinh môi trường, tỉnh kêu gọi hỗ trợ thuốc ho, thuốc cảm sốt, thuốc khử trùng, cùng xà phòng, nước rửa chén để phục vụ vệ sinh nhà cửa và phòng chống dịch bệnh sau lũ. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân bị ngập sâu cần quần áo ấm, chăn, mền, chiếu, nệm, đèn pin, máy phát điện dự phòng, xô đựng nước và bếp gas. Danh mục còn bổ sung lúa giống và tấm lợp, tôn để sửa chữa nhà cửa và khôi phục sản xuất.

Trước đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp các đơn vị cung ứng để tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ. Tính đến sáng 22/11, hàng hóa đã được chuyển đến đủ 34/34 xã, phường vùng bị ảnh hưởng, gồm 32.858 thùng mì; 5.916 thùng nước uống; 7.484 thùng sữa; hơn 11.000 hộp cá cùng hàng nghìn cơ số thuốc và vật tư y tế. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng hỗ trợ thêm 6.000 thùng sữa; 1.000 thùng bánh kẹo và hơn 14.000 suất thức ăn nhanh.

z7251161588619-0aa99ea9409bc3b38871e2e228f78276.jpg
Người dân và các nhóm thiện nguyện đã lập điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào vùng Đông Đắk Lắk.

Tuy nhiên, nhu cầu thực tế vẫn rất lớn. Đắk Lắk đề nghị tiếp tục hỗ trợ 500 tấn gạo, 46.000 thùng mì tôm, 40.000 thùng nước uống, 30.000 bộ quần áo ấm và 25.000 chăn màn. Tỉnh cũng kiến nghị bổ sung 1.000 kg Cloramin B, 40.000 liều thuốc ho, cảm sốt, vật tư sửa chữa nhà cửa như tấm lợp, đinh vít, cùng 80 tấn lúa giống để tái sản xuất.

UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, cập nhật mức độ thiệt hại nhằm triển khai phương án khắc phục kịp thời.

z7251214392359-17301097d193875596a4662129683026.jpg
Người dân vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ vùng ngập lụt.

Tại xã Ea Kly, người dân và các nhóm thiện nguyện đã lập điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào vùng Đông Đắk Lắk. Những chuyến xe chở gạo, mì tôm, nước sạch liên tục đổ về, thể hiện tinh thần sẻ chia trong lúc hoạn nạn. Anh Nguyễn Quang Quân, Trưởng đoàn hỗ trợ, cho biết đoàn đã tiếp nhận hơn 500 thùng mì tôm cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Sau khi tập kết đủ hàng trong ngày hôm nay, đoàn sẽ lên đường vào sáng mai để chuyển quà xuống vùng rốn lũ.

z7251161585280-a810ebe8fddbc7cc915878d26039ff98-3781.jpg
Nhiều học sinh cũng tham gia hỗ trợ gói quà.

Cũng tại điểm tiếp nhận, nhiều học sinh trên địa bàn cũng tình nguyện tham gia gói các phần quà như: Thuốc, quần áo, mì tôm, nước suối, bánh mì… giúp việc phân phát diễn ra nhanh và đến đúng tay người dân. Những việc làm giản dị ấy góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong lúc mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

#Đắk Lắk #kêu gọi hỗ trợ #khẩn cấp #cho 34 xã #vùng lũ phía Đông #hỗ trợ

