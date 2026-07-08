Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 8/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện các sở, ban, ngành địa phương.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2026 tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh duy trì đà phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,65%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; thu ngân sách nhà nước đạt gần 17.930 tỷ đồng; thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 76.600 tỷ đồng, vốn FDI đạt 2,41 tỷ USD, xếp thứ 5 cả nước.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh luôn gắn chặt nhiệm vụ phát triển với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo và trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026; tích cực kiện toàn tổ chức quân sự địa phương theo chủ trương của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; triển khai hiệu quả công tác diễn tập khu vực phòng thủ, công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại thời gian qua.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và chăm lo tốt đời sống nhân dân.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Cùng với đó, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển; chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.