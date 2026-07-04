Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương lực lượng cứu hộ Việt Nam tại Venezuela

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những kết quả bước đầu của lực lượng cứu hộ Việt Nam làm nhiệm vụ tại Venezuela.

Trà Khánh

Ngày 3/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, đêm 24/6/2026, tại Venezuela đã xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái “thương người như thể thương thân” của dân tộc, với tinh thần “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

2.jpg
Lực lượng cứu hộ Việt Nam làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân động đất ở Venezuela. Ảnh: Hoàng Vũ.

Đáp ứng lời kêu gọi của Tổng thống lâm thời Venezuela, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định cử 82 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cùng trang thiết bị, vật chất, chó nghiệp vụ sang hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Thời gian triển khai nhiệm vụ gấp, khoảng cách cơ động xa, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc khó khăn, các rung chấn còn tiếp diễn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với lực lượng làm nhiệm vụ, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao và kinh nghiệm những lần cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài trước đây, các đồng chí đã chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước sở tại, kịp thời triển khai phương án, lực lượng, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn, đưa được hàng chục nạn nhân ra khỏi nơi sập đổ, bàn giao cho chính quyền Venezuela, đồng thời tích cực hỗ trợ y tế tại thực địa, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Kết quả đó đã thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trên trường quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của các đồng chí, Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hãy nêu cao hơn nữa truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, nỗ lực cao hơn, mưu trí sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cứu giúp được nhiều người bị nạn đáp ứng với sự mong đợi của Nhà nước và nhân dân Venezuela, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tự hào, đồng hành cùng các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Venezuela.

#Đại tướng Phan Văn Giang #lực lượng cứu hộ Việt Nam tại Venezuela #thảm họa động đất ở Venezuela #Venezuela #Quân đội

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tìm thấy 23 nạn nhân động đất tại Venezuela

Tính đến ngày 1/7 (giờ địa phương), Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đưa tổng cộng 23 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại bang La Guaira, Venezuela.

Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, ngày 1/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam đã xác định chính xác 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt.

Đoàn đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tại 9 vị trí, đưa ra ngoài thành công các thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy cho đến nay lên con số 23. Đoàn cũng đã bàn giao cho địa phương cùng lực lượng tại chỗ 7 vị trí còn lại.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày tưởng nhớ các nạn nhân động đất

Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm gần 2.300 nạn nhân thiệt mạng trong hai trận động đất lớn tuần trước, khi hàng nghìn người vẫn mất tích.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Rodriguez thông báo quốc tang 7 ngày sẽ bắt đầu từ 18 giờ ngày 1/7 theo giờ địa phương (5 giờ ngày 2/7 theo giờ Việt Nam) và gửi thông điệp an ủi, động viên những người đang phải gánh chịu thảm kịch, tái khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành và bảo vệ họ. Bà viết: “Linh hồn Venezuela như bị xé nát trước những mất mát về người do các trận động đất khủng khiếp gây ra".

Hoạt động khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela của đoàn Việt Nam.

Hoạt động khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela của đoàn Việt Nam.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cảnh báo với hệ thống y tế của Venezuela sau thảm họa động đất

Các tổ chức cứu trợ cảnh báo rằng hệ thống y tế của Venezuela đối mặt tình trạng quá tải sau thảm họa động đất kép vừa qua.

AP đưa tin, các tổ chức cứu trợ ngày 30/6 cảnh báo rằng hệ thống y tế của Venezuela đối diện tình trạng quá tải gần một tuần sau hai trận động đất mạnh làm rung chuyển nước này tối 24/6, với những bệnh viện bị hư hại và thiếu hụt nhân viên y tế trong khi số người bị thương lớn và các bệnh truyền nhiễm bùng phát trong vùng thảm họa.

Thách thức trong hệ thống chăm sóc sức khỏe

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới