Đại tá Phạm Hữu Trường phụ trách Công an tỉnh Gia Lai

Chiều 2/6, tại hội nghị thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, Đại tá Phạm Hữu Trường- Phó Giám đốc Công an tỉnh được giao phụ trách Công an tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Ninh Thị Minh Hoa-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (PX01-Công an tỉnh) đã công bố các quyết định của Đại tướng Lương Tam Quang-Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Quang cảnh hội nghị. Ảnh CA Gia Lai

Cụ thể, Quyết định số 4131/QĐ-BCA ngày 26/5/2025 về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/6/2025 đối với Thiếu tướng Rah Lan Lâm; Quyết định số 4247/QĐ-BCA ngày 26/5/2025 về việc giao Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Gia Lai từ ngày 01/6/2025 cho đến khi có Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Rah Lan Lâm và Đại tá Phạm Hữu Trường. Ảnh CA Gia Lai

Đồng thời, Công an tỉnh đã công bố quyết định kết thúc biệt phái và chờ nghỉ hưu đối với Đại tá Hồ Hải Tần-Phó Trưởng phòng An ninh nội địa (phòng PA02); đồng thời trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho 14 đồng chí lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh. Công an tỉnh cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm Thượng tá đối với 4 đồng chí; thăng cấp bậc hàm lên Trung tá, Thiếu tá, Đại úy, Thượng úy, Trung úy, Thiếu úy đối với 60 đồng chí.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng lương đối với 1.054 đồng chí trong toàn lực lượng Công an tỉnh.