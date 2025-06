Bắt đối tượng lừa quen biết công an để chiếm đoạt tài sản

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Luyến (SN 1989, ở xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Xuân Luyến tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, trong quá trình rà soát, đấu tranh xử lý vi phạm pháp luật về môi trường và tham mưu giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm và khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và phát hiện một số cơ sở tại làng nghề Đại Bái, huyện Gia Bình đổ xỉ thải trái phép ra môi trường.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã phối hợp Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh xác định khối lượng chất thải và thuê Nguyễn Văn Luyến làm nghề lái máy xúc để múc xỉ thải. Trong khi làm việc, Luyến nghe ngóng thông tin về một số hộ gia đình trên địa bàn thôn Đại Bái, xã Đại Bái có dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tạo niềm tin đối với các hộ gia đình trên, Luyến tự giới thiệu quen biết cơ quan công an và hứa hẹn giúp các hộ không bị kiểm tra, xử phạt, sau đó chiếm đoạt 280 triệu đồng của 2 hộ sản xuất, tái chế nhôm trên địa bàn xã Đại Bái. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan công an khuyến cáo các hộ dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp cơ quan công an khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

