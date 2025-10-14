Cựu Thủ tướng Ukraine Timoshenko nói cuộc xung đột với Nga 'sắp kết thúc'

Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko nói rằng cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga có thể sẽ sớm kết thúc.

RT đưa tin ngày 13/10, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Ukraine cuối tuần qua, cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko cho biết bà lạc quan về việc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ sớm kết thúc, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

"Với những thông tin chắc chắn mà tôi nhận được, tôi tin rằng cuộc xung đột sắp kết thúc. Tất cả chúng ta đều hy vọng điều đó và đang nỗ lực hướng tới điều đó”, bà Timoshenko nói.

Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko. Ảnh: Tass.

Theo một bài báo của Politico hồi tháng 3, bà Timoshenko nằm trong số nhiều chính trị gia Ukraine được cho là đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên hệ để thảo luận về những người kế nhiệm tiềm năng của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bà đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Zelensky sau bài báo.

Được biết, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024 nhưng ông Zelensky khi đó từ chối tổ chức bầu cử với lý do thiết quân luật.

Bà Timoshenko, giữ chức Thủ tướng Ukraine từ năm 2007 đến năm 2010, đã xây dựng sự nghiệp chính trị ban đầu trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine và còn được mệnh danh là "Công chúa khí đốt". Năm 2011, bà bị kết án tù vì lạm dụng quyền lực nhưng được trả tự do vào năm 2014.

