Nuốt mảnh xương dài 4cm gây thủng dạ dày, nhiễm trùng huyết

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện cơn đau âm ỉ vùng thượng vị. Cho rằng mình chỉ bị đau dạ dày thông thường, ông đến một phòng khám gần nhà để điều trị.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày dùng thuốc, cơn đau không những không thuyên giảm mà còn tăng dần, lan ra sau lưng, kèm theo mệt mỏi. Đến ngày 1/7/2026, người bệnh được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cấp cứu.

Hình ảnh xương cá trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng phát hiện một dị vật xuyên qua thành sau vùng hang vị dạ dày, gây tụ khí, tụ dịch xung quanh và hình thành ổ áp xe trong ổ bụng.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, ê-kíp phát hiện một ổ áp xe kích thước khoảng 3 x 4 cm chứa nhiều mủ. Dị vật là một mảnh xương dài khoảng 4 cm, đường kính khoảng 3 mm, đầu rất sắc nhọn.

Đáng chú ý, một đầu mảnh xương đã xuyên thủng mặt sau dạ dày, trong khi đầu còn lại nằm sát hàng loạt cấu trúc quan trọng như tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch cửa, động mạch lách và đầu tụy.

Theo các bác sĩ, đây là vị trí tổn thương đặc biệt phức tạp. Chỉ một thao tác thiếu chính xác cũng có thể làm tổn thương các mạch máu lớn, gây xuất huyết ồ ạt, đe dọa tính mạng người bệnh.

Phẫu thuật nội soi lấy xương cá cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Để hạn chế tối đa xâm lấn, ê-kíp lựa chọn phẫu thuật nội soi. Các bác sĩ cẩn trọng bộc lộ vùng tổn thương, hút sạch ổ áp xe, lấy dị vật an toàn, khâu kín lỗ thủng ở mặt sau hang vị dạ dày và kiểm tra kỹ các cơ quan lân cận trước khi kết thúc ca mổ.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục thuận lợi. Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe ổn định, vết mổ khô, ăn uống bình thường và được xuất viện.

ThS.BS Trần Nam, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, dị vật đường tiêu hóa thường gặp nhất là xương cá, xương gà, xương vịt, xương heo hoặc tăm tre. Phần lớn các dị vật sẽ tự đi qua đường tiêu hóa mà không gây biến chứng.

Tuy nhiên, với những dị vật dài và sắc nhọn, nguy cơ gây tổn thương thành dạ dày hoặc ruột rất cao. Dị vật có thể gây thủng đường tiêu hóa, hình thành ổ áp xe, viêm phúc mạc, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng huyết nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, đặc biệt khi ăn các món ăn có nhiều xương. Không nên vừa ăn vừa nói chuyện, sử dụng điện thoại hoặc làm việc khác vì dễ vô tình nuốt phải dị vật. Người lớn tuổi mang răng giả càng cần thận trọng do khả năng cảm nhận xương trong thức ăn thường giảm.

Theo ThS.BS Trần Nam, khi nghi ngờ nuốt phải xương hoặc dị vật sắc nhọn, dù triệu chứng ban đầu chưa rõ ràng, người dân vẫn cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá kịp thời.

Tuyệt đối không áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm, nuốt rau hoặc cố ăn thêm thức ăn với hy vọng đẩy dị vật xuống. Những cách làm này có thể khiến dị vật đâm xuyên sâu hơn vào thành đường tiêu hóa, làm tăng nguy cơ thủng dạ dày hoặc ruột và gây các biến chứng nguy hiểm.

Khi nào cần đi khám ngay nếu nghi nuốt phải dị vật? - Đau vùng cổ, ngực hoặc thượng vị kéo dài sau bữa ăn. - Đau bụng tăng dần, lan ra sau lưng hoặc toàn bụng. - Sốt, mệt mỏi, buồn nôn, nôn. - Khó nuốt, nuốt đau hoặc cảm giác còn dị vật mắc trong đường tiêu hóa.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hàng nghìn công nhân sống trong "lò nung" nắng nóng 40 độ C: