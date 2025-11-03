Hà Nội

Xã hội

Cứu sống học sinh lớp 11 ở Gia Lai nhảy đập tự tử trên sông Côn

Nạn nhân nhảy đập tự tử được xác định là em P.N.A.T. (SN 2009, trú xã Bình Phú), học sinh một trường THPT thuộc địa bàn xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Vụ việc xảy ra vào sáng 3/11, tại đập dâng Phú Phong, sông Côn thuộc địa bàn xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) khi một học sinh lớp 11 đã nhảy đập tự tử.

Cụ thể, khoảng 7h sáng cùng ngày, em T. đi xe đạp đến giữa cầu giao thông đập dâng Phú Phong, sau đó nhảy xuống sông tự tử. Phát hiện sự việc, người dân ở đây đã nhanh chóng nhảy xuống sông lặn vớt em T. đưa vào bờ đập.

ts-1.jpg
Địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Fanpage Tây Sơn hội tụ

Cùng lúc, Công an xã Tây Sơn khẩn trương triển khai lực lượng có mặt kịp thời, phối hợp cùng người dân tham gia cứu nạn, cứu hộ. Sau khi thực hiện hô hấp nhân tạo thành công, lực lượng Công an triển khai phương án đưa nạn nhân lên cầu.

cu-s.jpg
Công an đã huy động xe tải gắn cẩu đưa nạn nhân lên bờ. Ảnh CA

Do nước sông dâng cao sau nhiều ngày mưa, lực lượng Công an đã huy động xe tải gắn cẩu đến hiện trường để đưa nạn nhân từ thành đập lên cầu. Đồng thời, Công an xã phối hợp với Trung tâm Y tế Tây Sơn để bố trí phương tiện và nhân viên y tế để nhanh chóng tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân.

Sau 45 phút cứu nạn và hồi sức tích cực, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Tây Sơn. Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe em T. đang dần hồi phục và không còn nguy hiểm tính mạng.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng Công an phối hợp với nhà trường xác minh, làm rõ.

