Cứu sống bé gái 7 tháng tuổi ngừng tim, ngừng thở do hóc quả chôm chôm

Bé mới biết bò bị hóc quả chôm chôm, ngừng tim, ngừng thở, được cấp cứu thành công sau 5 ngày điều trị tích cực, trở lại cuộc sống bình thường.

Theo gia đình, bé mới biết bò được vài ngày thì tự bò đến lấy một quả chôm chôm đã bóc vỏ để trên đĩa và cho vào miệng. Dù người mẹ phát hiện, lập tức vỗ lưng nhưng dị vật quá lớn không thể bật ra. Trẻ nhanh chóng tím tái, khóc yếu rồi ngừng thở.

Bé được đưa đến cơ sở y tế gần nhất trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Các bác sĩ khẩn trương lấy dị vật, hồi sức tim phổi và đặt nội khí quản. Sau khoảng 10 phút, tim trẻ đập trở lại trước khi được chuyển đến Bệnh viện Long Thành rồi Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái, đồng tử giãn và phản xạ ánh sáng yếu.

Bé bị hóc dị vật sau giai đoạn hồi sức, đã tỉnh táo và tương tác trở lại với người thân. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Ngay khi tiếp nhận, ekip Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc triển khai hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não, kết hợp thở máy, chống phù não, điều trị viêm phổi bằng kháng sinh và điều chỉnh rối loạn toan kiềm, điện giải.

Sau ba ngày điều trị tích cực, trẻ bắt đầu cử động tay chân, xuất hiện phản xạ ho và đồng tử co lại. Đến ngày thứ năm, bé tự mở mắt, có dấu hiệu tiếp xúc và được cai máy thở.

Hiện trẻ đã cai oxy, bú tốt, biết cười, phản ứng bình thường và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đây là một trong những trường hợp ngưng tim, ngưng thở ngoại viện đã được điều trị thành công và hồi phục tại bệnh viện. Kết quả này có được nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng cùng sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại cũng như vai trò quan trọng của người thân và cơ sở y tế ban đầu trong việc xử trí đúng cách và kịp thời.