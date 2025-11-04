Cấy máy khử rung tim, cứu sống bệnh nhân mắc rối loạn nhịp tim nguy hiểm

Nhờ thiết bị phá rung tim cấy ghép trong cơ thể, người đàn ông tên D., 41 tuổi đã thoát khỏi nguy cơ ngưng tim thêm một lần nữa sau cơn choáng váng đột ngột.

Trước đó, anh D đang dừng xe trước cổng trường để đón con thì đột ngột choáng váng, tối sầm mặt và ngất xỉu. May mắn có người xung quanh phát hiện kịp thời, nên đưa người bệnh đến bệnh viện gần đó.

Qua kết quả điện tim ghi nhận rung thất, đây là một rối loạn nhịp tim cực kỳ nguy hiểm khiến tim ngưng đập và có thể dẫn đến tử vong trong tích tắc. Sau khi được cấp cứu thành công, tim người bệnh đập trở lại và nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Hình ảnh máy phá rung tim trên phim chụp Xquang. Ảnh BV

Tại bệnh viện, người bệnh trong tình trạng tỉnh, các dấu hiệu sinh tồn tạm ổn định. Tiến hành thực hiện nhiều xét nghiệm chuyên sâu để tìm ra nguyên nhân, kết quả xác định người bệnh mắc: Hội chứng tái cực sớm – một dạng rối loạn nhịp tim có yếu tố di truyền, có thể gây đột tử dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Sau đó người bệnh đã được cấy máy khử rung tim (ICD) – một thiết bị nhỏ đặt trong lồng ngực, có nhiệm vụ phát hiện và ngăn chặn kịp thời các cơn rối loạn nhịp tim nguy hiểm bằng xung điện.

Sau 5 tháng, người bệnh lại xuất hiện cảm giác hồi hộp, choáng nhẹ. Khi kiểm tra máy ICD ghi nhận thiết bị đã phát hiện và xử lý thành công một cơn rối loạn nhịp tương tự, giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ ngưng tim thêm một lần nữa.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, đột tử là tình trạng tử vong xảy ra đột ngột, không báo trước, thường do nguyên nhân từ tim. Các bệnh lý có thể gây đột tử bao gồm bệnh động mạch vành, bệnh cơ tim, bệnh van tim, đặc biệt là các rối loạn nhịp tim di truyền…

Đáng chú ý, có trường hợp là bệnh lý bẩm sinh, có yếu tố gia đình và cũng có trường hợp liên quan đến các bệnh lý khác và do biến đổi mắc phải trong quá trình trưởng thành, già đi.

Bác sĩ khuyến cáo, mọi người khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các rối loạn tiềm ẩn, không biểu hiện triệu chứng. Đồng thời, khi có dấu hiệu bất thường như ngất, hồi hộp, khó thở, đau ngực cần đi khám ngay.

Phẫu thuật cấy máy phá rung tim tự động là một trong những kỹ thuật cao, yêu cầu bác sĩ thực hiện phải là người có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm về tạo nhịp tim. Máy phá rung tim được cấy ghép gồm một dây điện cực kết nối từ máy vào buồng tim phải qua đường tĩnh mạch dưới đòn. Máy sẽ ghi nhận và theo dõi tất cả mọi hoạt động điện học của tim.

Khi tim xuất hiện tình trạng rối loạn nhịp nguy hiểm, tín hiệu bất thường này sẽ chuyển tới máy phá rung, máy sẽ gửi 1 cú sốc điện mạnh để cắt những cơn rối loạn nhịp, đưa trái tim trở về nhịp co bóp bình thường, ngăn ngừa đột tử.