Cục Quản lý Dược thu hồi 14 số tiếp nhận công bố mỹ phẩm của hai doanh nghiệp

Cục Quản lý Dược thu hồi 10 số tiếp nhận công bố mỹ phẩm của Công ty Tập đoàn ISC và 4 số của Công ty Thủy Sơn do 2 đơn vị đề nghị tự nguyện thu hồi.

Ngày 18/12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 769/QĐ-QLD về việc thu hồi 10 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn ISC (địa chỉ tại tầng 6, Tòa nhà Dầu khí, số 2 đường 30 - 4, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Sản phẩm Bad Lab Lock & Load Solid Texture Hair Wax. Ảnh Carousell/Nguồn Znews.

Cụ thể 10 sản phẩm gồm: Bad Lab Water-based Pomade Medium & Glossy, Bad Lab Lock & Load Solid Texture Hair Wax, Bad Lab 3-In-1 Hair, Face & Body Cleanerm, Bad Lab Slick Rick Styling Hair Water Gel, Bad Lab Colt 45 Soft Texture Hair Wax, Bad Lab Dynamo Water-based Hair Cream, Bad Lab Hammered Roll-on Deodorant , Bad Lab Eergising Facial Cleanser, Bad Lab Like a Boss Sculpting Hair Clay.

Các sản phẩm này do Công ty Cổ phần Tập đoàn ISC chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Quyết định thu hồi của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm này.

Danh sách 10 sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn ISC đưa ra thị trường bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố. Ảnh chụp màn hình

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ISC và giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 768/QĐ-QLD ngày 18/12/2025 thu hồi 4 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Thủy Sơn (địa chỉ tại số 186, tổ 7, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội, nay là phường Long Biên, Hà Nội).

Cụ thể, thu hồi 4 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm: DR4 Glutathione Whitening Mask Pack, DR4U Retinol Hydrating Mask Pack, Verpia Collagen Eye Cream, Algeo Gluthatione Toneup Sun Cream.

Các sản phẩm này do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Thủy Sơn chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định thu hồi 4 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Thủy Sơn.

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện 6 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, tuy nhiên chỉ thu hồi 4 số tiếp nhận do các số tiếp nhận 51801/17/CBMP-QLD và 51800/17/CBMP-QLD đã hết hiệu lực.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Thủy Sơn cùng giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện quyết định.