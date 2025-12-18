Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao bị thu hồi do chứa chất cấm

Sản phẩm kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao - Hộp 1 lọ 12g của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang bị thu hồi do chứa chất cấm Dexamethason.

Bình Nguyên

Ngày 17/12/2025, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 5629/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang.

Cụ thể, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao – Hộp 1 lọ 12g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 003402/22/CBMP - HCM, số lô 02324QN, NSX 09/11/2024, HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Công văn của Cục Quản lý Dược/ Ảnh chụp màn hình

Công văn của Cục Quản lý Dược/ Ảnh chụp màn hình

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang (địa chỉ: 274/14 Quốc lộ 1K, 2 khu phố 1, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh, nay là Số 274/14 đường Hoàng Cầm, Khu phố 8, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm chứa Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT (Tham chiếu số 300 Phụ lục II, Hiệp định mỹ phẩm ASEAN).

﻿﻿

Ảnh minh họa/Internet

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao – Hộp 1 lọ 12g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao – Hộp 1 lọ 12g; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao – Hộp 1 lọ 12g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 14/01/2026.

Đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh giám sát Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao – Hộp 1 lọ 12g không đáp ứng quy định;

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 003402/22/CBMP-HCM theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT. Kiểm tra Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 29/01/2026.

#thu hồi #sản phẩm Lynshao #Kem trắng da #ngừa mụn #mờ vết thâm Lynshao #chứa chất cấm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Công ty Tạ Minh Quang bị phạt 70 triệu, thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang tại TP HCM bị phạt 70 triệu và buộc thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực dược – mỹ phẩm. Đáng chú ý, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang (15 đường 3C, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 70 triệu đồng.

Lý do xử phạt: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (sản xuất sản phẩm Geisha sữa tắm giữ ẩm và mềm da - Chai 650ml, số lô 25BW02C, NSX 100225, HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật). Ngoài xử phạt hành chính, buộc cơ sở này thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi 2 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Đại Cát Á

Cục Quản lý Dược vừa thu hồi 2 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á.

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định số 744/QĐ-QLD ngày 13/12/2025 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á (địa chỉ 43D/44 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận cũ, TP Hồ Chí Minh).

Cụ thể, thu hồi 2 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với các mỹ phẩm:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới