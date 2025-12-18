Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao bị thu hồi do chứa chất cấm

Sản phẩm kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao - Hộp 1 lọ 12g của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang bị thu hồi do chứa chất cấm Dexamethason.

Ngày 17/12/2025, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 5629/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang.

Cụ thể, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao – Hộp 1 lọ 12g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 003402/22/CBMP - HCM, số lô 02324QN, NSX 09/11/2024, HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Công văn của Cục Quản lý Dược/ Ảnh chụp màn hình

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang (địa chỉ: 274/14 Quốc lộ 1K, 2 khu phố 1, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh, nay là Số 274/14 đường Hoàng Cầm, Khu phố 8, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm chứa Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT (Tham chiếu số 300 Phụ lục II, Hiệp định mỹ phẩm ASEAN).

Ảnh minh họa/Internet

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao – Hộp 1 lọ 12g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao – Hộp 1 lọ 12g; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao – Hộp 1 lọ 12g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 14/01/2026.

Đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh giám sát Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao – Hộp 1 lọ 12g không đáp ứng quy định;

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 003402/22/CBMP-HCM theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT. Kiểm tra Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 29/01/2026.