Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro

Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi, tiêu hủy lô mỹ phẩm Amibebe Pro do chứa thành phần không phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Bình Nguyên

Ngày 17/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 5628/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml. Trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 1028/20/CBMP-LA, số lô 031124, NSX 04/11/24, HSD 03/11/27.

Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh (địa chỉ: 13 đường 12B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nay là 13 đường 12B, phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France (địa chỉ 08A Ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nay là 08A Ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) sản xuất.

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

1-side-2470-788.jpg
Công văn của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/01/2026.

Phối hợp với nhà cung cấp nguyên liệu và rà soát cho tất cả các lô đã sản xuất sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro để thu hồi đối với lô sản xuất khác có lỗi tương tự như lô sản phẩm nêu trên (nếu có); báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 28/12/2025. Công ty có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác nội dung báo cáo.

Ảnh minh họa/Internet

Ảnh minh họa/Internet

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh giám sát Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml không đáp ứng quy định. Kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 27/01/2026.

#thu hồi #chứa chất Methylparaben #Propylparaben #mỹ phẩm chứa chất cấm #Dược phẩm Anh Minh #Dược phẩm La Terre France

Bài liên quan

Sống Khỏe

Công ty Tạ Minh Quang bị phạt 70 triệu, thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang tại TP HCM bị phạt 70 triệu và buộc thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực dược – mỹ phẩm. Đáng chú ý, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang (15 đường 3C, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 70 triệu đồng.

Lý do xử phạt: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (sản xuất sản phẩm Geisha sữa tắm giữ ẩm và mềm da - Chai 650ml, số lô 25BW02C, NSX 100225, HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật). Ngoài xử phạt hành chính, buộc cơ sở này thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi 2 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Đại Cát Á

Cục Quản lý Dược vừa thu hồi 2 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á.

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định số 744/QĐ-QLD ngày 13/12/2025 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á (địa chỉ 43D/44 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận cũ, TP Hồ Chí Minh).

Cụ thể, thu hồi 2 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với các mỹ phẩm:

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Zacy

Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ của Zacy vì mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 729/QĐ-QLD ngày 08/12/2025 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy.

Cụ thể, thu hồi 3 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm, gồm:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới