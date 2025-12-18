Ngày 17/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 5628/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml. Trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 1028/20/CBMP-LA, số lô 031124, NSX 04/11/24, HSD 03/11/27.

Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh (địa chỉ: 13 đường 12B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nay là 13 đường 12B, phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France (địa chỉ 08A Ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nay là 08A Ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) sản xuất.

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Công văn của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/01/2026.

Phối hợp với nhà cung cấp nguyên liệu và rà soát cho tất cả các lô đã sản xuất sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro để thu hồi đối với lô sản xuất khác có lỗi tương tự như lô sản phẩm nêu trên (nếu có); báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 28/12/2025. Công ty có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác nội dung báo cáo.

Ảnh minh họa/Internet

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh giám sát Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml không đáp ứng quy định. Kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 27/01/2026.