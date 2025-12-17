Công ty Tạ Minh Quang bị phạt 70 triệu, thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang tại TP HCM bị phạt 70 triệu và buộc thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực dược – mỹ phẩm. Đáng chú ý, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang (15 đường 3C, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 70 triệu đồng.

Lý do xử phạt: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (sản xuất sản phẩm Geisha sữa tắm giữ ẩm và mềm da - Chai 650ml, số lô 25BW02C, NSX 100225, HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật). Ngoài xử phạt hành chính, buộc cơ sở này thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Sở Y tế TP HCM vừa công khai xử phạt Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang vi phạm trong lĩnh vực dược – mỹ phẩm. Ảnh chụp màn hình

Đây không phải lần đầu sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang bị xử phạt. Trước đó, hồi tháng 1/2024, Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt công ty này 70 triệu đồng, buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm mặt nạ bơ dưỡng da, nhãn hàng Alyna - gói 28g, số lô 21FM01, NSX 080421, HSD 03 năm kể từ ngày sản xuất, số công bố 001068/CBMP-HCM, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tổng số vi sinh vật đếm được.

Đây là sản phẩm do Chi nhánh Công ty Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang - nhà máy mỹ phẩm Tạ Minh Quang sản xuất (địa chỉ: Lô 14A đường số 8 khu công nghiệp Tân tạo mở rộng, phường Tân tạo A, Thành phố Hồ Chí Minh). Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang chịu trách nhiệm đưa lô sản phẩm này ra thị trường.

Ảnh minh họa/Internet

Năm 2020, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng có văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng về chỉ tiêu giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm (hàm lượng thủy ngân vượt quá giới hạn cho phép) của Công ty Tạ Minh Quang.

Hai sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi là Wleza Kem nám tàn nhang thâm (hộp 15gr, số lô 19045W003, NSX 15/8/2019, HSD 15/8/2022, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001120/18/CBMP-HCM) và Wleza Kem dưỡng trắng da chống nắng (hũ 18gr, số lô 19059W009, NSX 29/7/2019, HSD 29/7/2022, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001117/2018/CBMP-HCM).