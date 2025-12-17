Hà Nội

Sống Khỏe

Công ty Tạ Minh Quang bị phạt 70 triệu, thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang tại TP HCM bị phạt 70 triệu và buộc thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Bình Nguyên

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực dược – mỹ phẩm. Đáng chú ý, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang (15 đường 3C, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 70 triệu đồng.

Lý do xử phạt: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (sản xuất sản phẩm Geisha sữa tắm giữ ẩm và mềm da - Chai 650ml, số lô 25BW02C, NSX 100225, HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật). Ngoài xử phạt hành chính, buộc cơ sở này thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Sở Y tế TP HCM vừa công khai xử phạt Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang vi phạm trong lĩnh vực dược – mỹ phẩm. Ảnh chụp màn hình

Đây không phải lần đầu sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang bị xử phạt. Trước đó, hồi tháng 1/2024, Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt công ty này 70 triệu đồng, buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm mặt nạ bơ dưỡng da, nhãn hàng Alyna - gói 28g, số lô 21FM01, NSX 080421, HSD 03 năm kể từ ngày sản xuất, số công bố 001068/CBMP-HCM, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tổng số vi sinh vật đếm được.

Đây là sản phẩm do Chi nhánh Công ty Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang - nhà máy mỹ phẩm Tạ Minh Quang sản xuất (địa chỉ: Lô 14A đường số 8 khu công nghiệp Tân tạo mở rộng, phường Tân tạo A, Thành phố Hồ Chí Minh). Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang chịu trách nhiệm đưa lô sản phẩm này ra thị trường.

Ảnh minh họa/Internet

Năm 2020, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng có văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng về chỉ tiêu giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm (hàm lượng thủy ngân vượt quá giới hạn cho phép) của Công ty Tạ Minh Quang.

Hai sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi là Wleza Kem nám tàn nhang thâm (hộp 15gr, số lô 19045W003, NSX 15/8/2019, HSD 15/8/2022, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001120/18/CBMP-HCM) và Wleza Kem dưỡng trắng da chống nắng (hũ 18gr, số lô 19059W009, NSX 29/7/2019, HSD 29/7/2022, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001117/2018/CBMP-HCM).

Sống Khỏe

Công ty TNHH Trinh Mỹ bị xử phạt 146 triệu đồng

Vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, Công ty TNHH Trinh Mỹ bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 146 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều hộ kinh doanh khác cũng bị xử phạt.

Ngày 17/12, Sở Y tế TP HCM vừa công khai xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Trinh Mỹ (564 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP HCM). Lý do xử phạt do Công ty TNHH Trinh Mỹ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (sản phẩm Dermapeel Rejuvenate nhãn hàng Dermapeel, loại chai 7ml, Batch: D98600001CA, EXP: 2027.3.9 và sản phẩm Dermapeel Rejuvenate nhãn hàng Dermapeel, loại chai 7ml, Batch: D98600001CA, Exp: 2028.03.12);

Kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Sống Khỏe

Vanity Aesthetics and Beauty và loạt cơ sở y tế, cá nhân ở TP HCM bị xử phạt

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt các đơn vị kinh doanh dịch vụ y tế vi phạm, từ quảng cáo sai đến bán hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Sở Y tế TP HCM vừa công khai loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trong đó, Công ty TNHH Vanity Aesthetics and Beauty (24 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn) bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 38 triệu đồng theo Quyết định số 4441/QĐ-XPHC ngày 27/11/2025, do sử dụng nhân sự chưa đăng ký hành nghề và quảng cáo dịch vụ sử dụng các từ ngữ khẳng định như "nhất", "duy nhất", "số một" mà không có tài liệu chứng minh hợp pháp.

Sống Khỏe

Công ty TNHH MTV Minh Châu Smile bị phạt 70 triệu đồng

Sở Y tế TP HCM vừa công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế TP vừa công khai Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Minh Châu Smile (171 Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận). Công ty dính loạt vi phạm gồm: Không niêm yết giá, biển hiệu thiếu thông tin, không lập hồ sơ bệnh án đúng chuẩn và không đảm bảo điều kiện hoạt động sau cấp phép. Công ty này còn sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ khám chữa bệnh.

Với các lỗi vi phạm trên, Công ty TNHH MTV Minh Châu Smile bị phạt 70 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 3 tháng; người chịu trách nhiệm chuyên môn cũng bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng.

