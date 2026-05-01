Đêm pháo hoa rực rỡ, TP. Hồ Chí Minh ngập tràn sắc màu lễ hội

Đúng 21 giờ tối ngày 30/4, bầu trời khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh bừng sáng, với màn pháo hoa tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) và tòa nhà tài chính Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn).

Từng chùm pháo rực rỡ liên tiếp nở bung trên nền trời đêm, phản chiếu xuống mặt sông tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo giữa lòng đô thị.

Pháo hoa nở bung, tạo nên khung cảnh rực rỡ giữa trời đêm thành phố.

Màn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút, với nhiều màu sắc như đỏ, vàng, xanh được bắn liên tục theo từng đợt. Ánh sáng từ pháo hoa chiếu xuống mặt sông, giúp người xem dễ dàng quan sát từ xa. Tiếng pháo nổ liên tiếp khiến không khí khu vực trung tâm trở nên sôi động. Nhiều người sử dụng điện thoại để chụp ảnh, quay video, lưu lại khoảnh khắc trong dịp lễ.

Ghi nhận tại hiện trường, chị Nguyễn Thị Lan (phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết: "Tôi có mặt từ sớm để chọn vị trí đẹp. Năm nay pháo hoa bắn rõ và liên tục, đứng ở xa vẫn nhìn thấy rất rõ. Không khí rất đông vui, ai cũng háo hức".

Gia đình của chị Nguyễn Thị Lan đã có mặt từ rất sớm để lựa vị trí đẹp ngắm pháo hoa.

Trong khi đó, anh Trần Minh Hoàng (TP. Thủ Đức) chia sẻ: "Tôi đi cùng gia đình, các bé rất thích. Tuy đông người nhưng mọi người vẫn đứng xem khá trật tự. Đây là dịp hiếm để cả gia đình cùng ra ngoài vào buổi tối và trải nghiệm không khí lễ hội".

Đông đảo người dân và du khách tập trung tại khu vực công viên ven sông Sài Gòn từ sớm để chọn vị trí đẹp ngắm pháo hoa.

