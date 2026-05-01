Đêm pháo hoa rực rỡ, TP. Hồ Chí Minh ngập tràn sắc màu lễ hội

Đúng 21 giờ tối ngày 30/4, bầu trời khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh bừng sáng, với màn pháo hoa tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) và tòa nhà tài chính Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn).
Từng chùm pháo rực rỡ liên tiếp nở bung trên nền trời đêm, phản chiếu xuống mặt sông tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo giữa lòng đô thị.
Màn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút, với nhiều màu sắc như đỏ, vàng, xanh được bắn liên tục theo từng đợt. Ánh sáng từ pháo hoa chiếu xuống mặt sông, giúp người xem dễ dàng quan sát từ xa. Tiếng pháo nổ liên tiếp khiến không khí khu vực trung tâm trở nên sôi động. Nhiều người sử dụng điện thoại để chụp ảnh, quay video, lưu lại khoảnh khắc trong dịp lễ.
Ghi nhận tại hiện trường, chị Nguyễn Thị Lan (phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết: "Tôi có mặt từ sớm để chọn vị trí đẹp. Năm nay pháo hoa bắn rõ và liên tục, đứng ở xa vẫn nhìn thấy rất rõ. Không khí rất đông vui, ai cũng háo hức".
Trong khi đó, anh Trần Minh Hoàng (TP. Thủ Đức) chia sẻ: "Tôi đi cùng gia đình, các bé rất thích. Tuy đông người nhưng mọi người vẫn đứng xem khá trật tự. Đây là dịp hiếm để cả gia đình cùng ra ngoài vào buổi tối và trải nghiệm không khí lễ hội".
Không khí lễ hội lan tỏa mạnh mẽ khi mọi người cùng hòa mình trong niềm vui chung, hướng về dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). Màn pháo hoa không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào, sự gắn kết và tinh thần hướng tới tương lai của thành phố năng động bậc nhất cả nước.