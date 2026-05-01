Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đêm pháo hoa rực rỡ, TP. Hồ Chí Minh ngập tràn sắc màu lễ hội

Đúng 21 giờ tối 30/4, pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Theo Minh Anh/Báo Công thương

Đúng 21 giờ tối ngày 30/4, bầu trời khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh bừng sáng, với màn pháo hoa tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) và tòa nhà tài chính Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn).

Từng chùm pháo rực rỡ liên tiếp nở bung trên nền trời đêm, phản chiếu xuống mặt sông tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo giữa lòng đô thị.

Pháo hoa nở bung, tạo nên khung cảnh rực rỡ giữa trời đêm thành phố. Ảnh: Minh Anh.
Màn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút, với nhiều màu sắc như đỏ, vàng, xanh được bắn liên tục theo từng đợt. Ánh sáng từ pháo hoa chiếu xuống mặt sông, giúp người xem dễ dàng quan sát từ xa. Tiếng pháo nổ liên tiếp khiến không khí khu vực trung tâm trở nên sôi động. Nhiều người sử dụng điện thoại để chụp ảnh, quay video, lưu lại khoảnh khắc trong dịp lễ.

Ghi nhận tại hiện trường, chị Nguyễn Thị Lan (phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết: "Tôi có mặt từ sớm để chọn vị trí đẹp. Năm nay pháo hoa bắn rõ và liên tục, đứng ở xa vẫn nhìn thấy rất rõ. Không khí rất đông vui, ai cũng háo hức".

Gia đình của chị Nguyễn Thị Lan đã có mặt từ rất sớm để lựa vị trí đẹp ngắm pháo hoa. Ảnh: Minh Anh.
Trong khi đó, anh Trần Minh Hoàng (TP. Thủ Đức) chia sẻ: "Tôi đi cùng gia đình, các bé rất thích. Tuy đông người nhưng mọi người vẫn đứng xem khá trật tự. Đây là dịp hiếm để cả gia đình cùng ra ngoài vào buổi tối và trải nghiệm không khí lễ hội".

Đông đảo người dân và du khách tập trung tại khu vực công viên ven sông Sài Gòn từ sớm để chọn vị trí đẹp ngắm pháo hoa. Ảnh: Minh Anh.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Điểm bắn pháo hoa tầm cao tại tòa nhà IFC trong đêm kỷ niệm 30/4. Ảnh: Minh Anh.
Ánh sáng lung linh từ điểm bắn khu vực đường hầm sông Sài Gòn mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Minh Anh.
Khoảnh khắc vỡ òa khi những bông pháo hoa đầu tiên rực sáng trong ngày hội lớn của cả nước. Ảnh: Minh Anh.
Nhiều bạn trẻ chọn vị trí đẹp tại khu vực bến Bạch Đằng để cùng bạn bè tận hưởng trọn vẹn màn pháo hoa rực rỡ. Ảnh: Minh Anh.
Đông đảo du khách và người dân tập trung tại khu vực ven sông Sài Gòn để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của đêm hội ánh sáng. Ảnh: Minh Anh.
Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến trung tâm thành phố để cùng tận hưởng không khí tưng bừng của ngày lễ lớn. Ảnh: Minh Anh.
Người dân TP. Hồ Chí Minh hào hứng dùng điện thoại ghi lại những màn pháo hoa rực rỡ trong đêm kỷ niệm 30/4. Ảnh: Minh Anh.
Các bạn trẻ tập trung tại trung tâm, hào hứng chờ đợi và chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa tầm cao. Ảnh: Minh Anh.
Niềm vui lan tỏa khi mọi người cùng nhau ghi lại những thước phim mãn nhãn về sự phát triển của thành phố. Ảnh: Minh Anh.
Không khí lễ hội lan tỏa mạnh mẽ khi mọi người cùng hòa mình trong niềm vui chung, hướng về dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). Màn pháo hoa không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào, sự gắn kết và tinh thần hướng tới tương lai của thành phố năng động bậc nhất cả nước.

congthuong.vn
Link bài gốc Copy link
https://congthuong.vn/dem-phao-hoa-ruc-ro-tp-ho-chi-minh-ngap-tran-sac-mau-le-hoi-454625.html
#pháo hoa trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh #dịp lễ 30/4 #pháo hoa #TP. Hồ Chí Minh #TP. Hồ Chí Minh bắn pháo hoa #giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Bài liên quan

Xã hội

Pháo hoa tầm cao rực sáng bầu trời Đất Tổ

Màn bắn pháo hoa tầm cao tối 25/4 (tức 9/3 âm lịch) tại hồ Công viên Văn Lang, thu hút đông đảo người dân và du khách về với Phú Thọ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tối 25/4, tại khu vực cầu đi bộ hồ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức màn bắn pháo hoa tầm cao, một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026. Theo kế hoạch, chương trình bắt đầu vào lúc 21h, kéo dài khoảng 15 phút, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của người dân và du khách.

Màn pháo hoa nhìn từ trên cao. Ảnh: Tùng Vy
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên “Âm vang Tổ quốc” diễn ra vào tối ngày 28/4 sẽ có màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có thông tin về chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên “Âm vang Tổ quốc” sẽ diễn ra vào tối ngày 28/4/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chương trình "Âm vang Tổ quốc" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì chỉ đạo, Công ty Cổ phần NetMedia tổ chức thực hiện.

Chương trình diễn ra vào 20h00 ngày 28/4/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, với quy mô dự kiến khoảng 38.000 đại biểu, khách mời và lực lượng tham gia. Trước đó, chương trình sẽ được sơ duyệt vào ngày 26/4 và tổng duyệt vào ngày 27/4/2026.

Xem chi tiết

Xã hội

Hải Phòng bắn pháo hoa tại 12 điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, toàn thành phố sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp. Trong đó, thành phố tổ chức 2 điểm tại khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố (phường Thuỷ Nguyên) và khu vực Quảng trường Trung tâm văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị). 3 điểm còn lại được các địa phương, đơn vị tổ chức tại khu vực Bờ hồ hạnh phúc phường Kiến An, Sân vận động trung tâm xã Kiến Hải, Công viên và quảng trường khu đô thị Vinhomes Vũ Yên (phường Thuỷ Nguyên).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới