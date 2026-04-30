Hai người chết trong vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất bánh mì tại Sơn La

Rạng sáng 30/4/2026, ngọn lửa bao trùm căn nhà ống kết hợp kinh doanh sản xuất bánh mì, bánh bao tại xã Phù Yên khiến hai người tử vong.

Nguyễn Hinh

Ngày 30/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến hai người tử vong.

Vào khoảng 4h32 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Sơn La nhận tin báo cháy tại hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, sản xuất bánh mỳ, bánh bao tại tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Cảnh sát PCCC thực hiện công tác cứu hoả.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà và có nguy cơ cháy lan sang khu vực các ki-ốt bán hàng phía sau.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đội khu vực 5 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình cứu hoả. Đến khoảng 5h00 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua công tác kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong trong khu vực nhà vệ sinh, gồm anh D.Q.B. (sinh năm 1976) và chị N.T.T. (sinh năm 1981). Cả hai có hộ khẩu thường trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ và đang tạm trú tại tiểu khu 2, xã Phù Yên. Ngoài thiệt hại về người, vụ hỏa hoạn cũng thiêu rụi nhiều đồ dùng sinh hoạt và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của gia đình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phù Yên đã kịp thời có mặt, thăm hỏi, động viên và tổ chức hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
