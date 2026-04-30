4 cây cảnh nở hoa như thác đổ, trồng ở ban công mát, hút tài, chiêu phước

Với 4 cây cảnh này, sắc hoa thay đổi theo mùa khiến ban công luôn mới, tạo cảm hứng sống xanh, gần gũi thiên nhiên ngay giữa phố thị.

Nếu bạn có một ban công nho nhỏ, đừng ngần ngại trồng những cây cảnh này. Vào mùa hè, những loài hoa này sẽ nở rộ, tạo thành những thác hoa vô cùng lộng lẫy, biến ban công của bạn thành thiên đường, chụp ảnh tự sướng góc nào cũng đẹp.

Chúng cũng tạo ra tấm rèm tự nhiên, phủ xanh, làm mát, lọc bụi cho gia đình. Mùa hè, bức rèm hoa giúp che nắng gắt, giảm 2-3°C cho phòng sát ban công, cản bụi và tiếng ồn từ đường phố. Cây cảnh quang hợp còn nhả O2, giúp không khí trong lành hơn.

Ngắm giàn hoa đung đưa, ngửi hương hoa sẽ giúp bạn giảm stress sau ngày làm việc. Sắc hoa thay đổi theo mùa khiến ban công luôn mới, tạo cảm hứng sống xanh, gần gũi thiên nhiên ngay giữa phố thị.

Tháng 5 là mùa nở rộ của hoa ông lão

Cây cảnh: Hoa ông lão

Ông lão (Clematis) được mệnh danh là vua dây leo, với vô số giống loài khiến việc lựa chọn trở nên vô cùng thú vị.

Những cánh hoa đơn mang lại cảm giác tươi mát, trong khi những cánh hoa kép lại vô cùng lộng lẫy. Đặc biệt, các giống cổ điển như Emperor và Utopia có những bông hoa đạt đường kính từ 15 đến 20 cm, lớn hơn cả khuôn mặt.

Hơn nữa, những cánh hoa có kết cấu mềm mại như nhung dưới ánh nắng mặt trời, khiến chúng trở nên đặc biệt quyến rũ.

Tháng 5 là mùa nở rộ của hoa ông lão, vì vậy trồng chúng ngay bây giờ là thời điểm thích hợp để thưởng thức những bông hoa tuyệt đẹp.

Cây cảnh ưa nắng

Mẹo chăm sóc cây cảnh ông lão

Cây hoa clematis có rễ mọng nước và rất dễ bị thối rễ do úng nước. Hỗn hợp đất trồng phải thoát nước tốt. Nên sử dụng rêu than bùn, perlite và vỏ dừa thô theo tỷ lệ 4:3:3. Nhớ lót một lớp sỏi đất sét ở đáy chậu để thoát nước.

Nên loại bỏ đất vườn dính, nếu không mưa mùa hè có thể khiến cây cảnh bị thối rễ. Ông lão cũng rất ưa nắng. Ngoại trừ việc cần một chút bóng râm vào giữa trưa mùa hè, nó cần được cung cấp đủ ánh nắng mặt trời vào các mùa khác.

Thiếu ánh sáng sẽ khiến nó chỉ phát triển lá mà không ra hoa, và trong trường hợp nghiêm trọng, nó sẽ mọc khẳng khiu và biến thành một cột xanh.

Việc cắt bỏ những bông hoa đã tàn ngay sau khi chúng nở vào tháng 5 có thể thúc đẩy cây cảnh ra hoa đợt mới.

Cây cảnh này đã trở nên đặc biệt phổ biến trong giới trồng cây trên ban công

Cây cảnh: Nhài cối xay gió

Nhài cối xay gió hay còn gọi là nhài leo, lài leo, nguyệt quế leo, nhài sau, tên tiếng Anh là Star Jasmine, tên khoa học là Trachelospermum jasminoides, thuộc gia đình Apocynaceae (Dừa cạn)

Cây cảnh này đã trở nên đặc biệt phổ biến trong giới trồng cây trên ban công những năm gần đây, chủ yếu là vì nó nở hoa rất nhiều.

Vào thời kỳ nở rộ, hàng ngàn cánh hoa nhỏ màu trắng treo lủng lẳng trên cành như những thác nước, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ấn tượng.

Hơn nữa, lá của cây cảnh dai, bóng và xanh quanh năm, tạo thành một bức tường xanh tuyệt đẹp ngay cả khi không ra hoa.

Mẹo chăm sóc cây cảnh nhài cối xay gió:

Về mặt chăm sóc, hoa nhài sao rất khỏe mạnh, chịu được bóng râm nhưng cũng thích nắng. Mặc dù có thể sống được trên ban công hướng Bắc, nhưng nó sẽ nở hoa nhiều hơn khi được đặt trên ban công hướng Nam, hướng Đông hoặc hướng Tây. Cây cảnh có hệ rễ phát triển tốt, sinh trưởng nhanh và ăn rất nhiều!

Trong mùa sinh trưởng, bón phân phức hợp hoặc phân hữu cơ nửa tháng một lần. Trước khi ra hoa, chuyển sang sử dụng kali dihydro photphat, loại phân này có thể thúc đẩy hiệu quả sự phân hóa nụ hoa.

Vào mùa hè, tưới nước thường xuyên, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Thiếu nước sẽ khiến lá bị vàng và rụng.

Dây leo của cây cảnh này rất khỏe, thích hợp để tạo thành những bức tường hoa hoặc cổng hoa. Trong thời kỳ ngủ đông, bạn có thể uốn nắn và kéo giãn các cành theo chiều ngang để phân bố chúng đều, điều này sẽ khuyến khích sự phân hóa chồi bên nhiều hơn và tăng gấp đôi số lượng hoa.

Đừng vứt bỏ những cành đã tỉa; chúng có thể được trồng trong đất và vẫn sống được, biến một chậu cây thành nhiều chậu.

Cây cảnh này mang lại cảm giác nhiệt đới

Cây cảnh: Hồng anh

Hồng anh (Mandevilla sanderi) là cây dây leo khá phổ biến, được nhiều người yêu thích. Điều thực sự quyến rũ là khả năng nở hoa rộ của nó.

Chỉ cần nhiệt độ trên 15 độ C, cây cảnh có thể nở hoa gần như quanh năm, biến nó thành một cỗ máy nở hoa điển hình.

Những bông hoa có hình dạng như chiếc kèn và có nhiều màu sắc như hồng, đỏ hồng và trắng, tạo nên vẻ rực rỡ và sống động.

Cây cảnh này mang lại cảm giác nhiệt đới khi đặt trên ban công, và không thu hút nhiều côn trùng, nên rất dễ chăm sóc.

Mẹo chăm sóc cây cảnh hồng anh:

Về cách chăm sóc, Mandevilla là một loại cây nhiệt đới ưa nắng; càng nhận được nhiều ánh nắng mặt trời vào mùa hè, hoa của nó càng rực rỡ.

Cây cảnh có hệ rễ phát triển tốt

Tuy nhiên, cây cảnh không chịu được lạnh và cần được di chuyển vào trong nhà khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C vào mùa đông. Ở các vùng xứ lạnh có hệ thống sưởi, nó có thể sống sót qua mùa đông bình thường.

Cây cảnh có hệ rễ phát triển tốt, sinh trưởng nhanh và cần nhiều nước. Vào mùa hè, hãy tưới nước kỹ ngay khi bề mặt đất khô. Đừng đợi đến khi lá héo mới tưới, vì như vậy cây sẽ khó phục hồi.

Hồng anh là một loại cây ra hoa trên chồi non, nghĩa là hoa nở ở đầu các cành mới mọc. Do đó, việc tỉa cành mạnh sau khi cây ra hoa là rất cần thiết, chỉ để lại hai hoặc ba cặp lá.

Điều này sẽ kích thích cây cảnh tạo ra nhiều cành mới hơn, và những cành này sẽ nhanh chóng mọc lại và phủ đầy nụ hoa.

Ưu điểm lớn nhất của cây cảnh là hầu như không bị bệnh

Cây cảnh: Thanh xà

Thanh xà (Plumbago auriculata) là loài hoa được rất nhiều người yêu thích trồng ở ban công, đặc biệt là vào mùa hè. Màu xanh biếc của loài hoa này trông thật tươi mát, giống như đang nhấp một ngụm nước ngọt lạnh.

Ưu điểm lớn nhất của cây cảnh là hầu như không bị bệnh, không giống như hoa hồng cần phun thuốc trừ sâu hàng ngày. Hãy đặt cây cảnh ở ban công hướng Nam hoặc hướng Tây, nơi có nhiều ánh nắng mặt trời, và nó sẽ nở hoa liên tục.

Sau khi hoa tàn, hãy nhanh chóng cắt bỏ những bông hoa đã tàn và bổ sung phân bón chứa phốt pho và kali, nó sẽ nở hoa trở lại sau hai hoặc ba tuần.

Cây cảnh chịu cắt tỉa

Cây cảnh này có khả năng chịu nhiệt tương đối tốt, nhưng lại không thích điều kiện ngột ngạt. Ban công kín, thiếu thông gió thường dễ gặp vấn đề, vì vậy tốt nhất nên đặt chúng ở vị trí có sự lưu thông không khí tốt.

Nếu ban công được bao kín hoàn toàn, việc mở cửa sổ để thông gió trong vài giờ mỗi ngày là điều cần thiết.

Sau khi hoa thanh xà tàn, bạn có thể tỉa cành xuống còn khoảng 5 đến 8 cm. Điều này sẽ kích thích gốc cây cảnh mọc thêm nhiều cành mới, và càng nhiều cành phụ thì càng nhiều hoa nở.

Nếu bạn thấy cây cảnh chỉ mọc cành mà không ra hoa, bạn thường có thể giải quyết vấn đề bằng cách kiểm soát lượng nước tưới và tăng cường ánh sáng mặt trời.