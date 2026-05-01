3 bí quyết giúp trẻ tăng chiều cao hiệu quả mỗi ngày

Từ bữa ăn đủ chất, ngủ đúng giờ đến vận động thường xuyên, những thói quen đơn giản nhưng đúng cách có thể giúp trẻ cải thiện chiều cao.

Chiều cao của trẻ không chỉ do di truyền mà phụ thuộc lớn vào cách chăm sóc hàng ngày, chỉ với những thói quen đúng, cha mẹ có thể giúp con tối ưu tiềm năng phát triển trong từng giai đoạn.

Ngoài di truyền, chiều cao của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Ảnh: Medical News Today.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Lượng, khoa Chấn thương Chỉnh hình tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ là 3 yếu tố then chốt quyết định tốc độ tăng trưởng chiều cao. Việc can thiệp đúng cách vào những yếu tố này sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt.

Cho con ăn đủ chất, đúng cách

Thay vì chỉ tập trung cho trẻ ăn nhiều, cha mẹ cần chú ý đến sự cân đối dinh dưỡng trong từng bữa. Một bữa ăn đạt chuẩn nên có đủ đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Ví dụ, trong bữa trưa, trẻ có thể ăn cơm, cá kho hoặc thịt nạc (đạm), canh rau xanh (vitamin, chất xơ), thêm một phần trứng hoặc đậu phụ để đa dạng nguồn dinh dưỡng. Bữa phụ chiều có thể là sữa chua hoặc một ly sữa tươi giúp bổ sung canxi.

Với trẻ lười ăn hải sản, cha mẹ có thể thay thế bằng phô mai, sữa hoặc các món như trứng hấp, đậu phụ sốt cà chua. Điều quan trọng là duy trì thực đơn phong phú, thay đổi món mỗi ngày để trẻ không chán ăn.

Rèn thói quen ngủ sớm, ngủ đủ giấc

Nhiều phụ huynh chưa coi trọng giờ ngủ, trong khi đây là thời điểm cơ thể tiết hormone tăng trưởng mạnh nhất.

Một ví dụ đơn giản: trẻ tiểu học nên được đi ngủ trước 22h. Cha mẹ có thể tạo thói quen như tắt thiết bị điện tử từ 21h, cho trẻ đọc sách nhẹ hoặc nghe nhạc thư giãn trước khi ngủ. Phòng ngủ cần yên tĩnh, ánh sáng dịu để giúp trẻ ngủ sâu.

Với trẻ hay thức khuya do học bài hoặc xem điện thoại, cha mẹ nên điều chỉnh dần giờ sinh hoạt thay vì thay đổi đột ngột, ví dụ mỗi ngày ngủ sớm hơn 15-20 phút cho đến khi đạt khung giờ phù hợp.

Khuyến khích con chơi thể thao mỗi ngày

Vận động không cần quá phức tạp nhưng phải đều đặn. Thay vì ép con tập luyện nặng, cha mẹ nên biến việc vận động thành hoạt động vui chơi.

Chẳng hạn, sau giờ học, trẻ có thể dành 45-60 phút chơi bóng rổ, đá cầu, bơi lội hoặc đơn giản là nhảy dây. Cuối tuần, gia đình có thể cùng con đạp xe, đi công viên hoặc tham gia các lớp thể thao như bơi, cầu lông.

Với trẻ ít vận động, cha mẹ có thể bắt đầu bằng những hoạt động nhẹ như đi bộ 15 phút mỗi ngày, sau đó tăng dần thời gian và cường độ. Điều quan trọng là tạo sự hứng thú để trẻ duy trì lâu dài.

Bác sĩ Lượng nhấn mạnh chiều cao không thể cải thiện trong ngày một ngày hai, nhưng nếu duy trì đều 3 thói quen trên, trẻ có thể đạt được mức tăng trưởng tối ưu theo từng giai đoạn phát triển.