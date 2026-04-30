Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt người phụ nữ lừa góp vốn đầu tư BĐS, chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ người phụ nữ huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản để chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng.

Hải Ninh

Công an TP Hải Phòng mới đây thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vũ Thị Mai Phương (sinh năm 1988, trú tại TDP Tê Chử, phường An Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Vũ Thị Mai Phương (x)

Theo thông tin ban đầu, bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng. Ngoài ra đối tượng còn làm giả, sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tăng thêm niềm tin cho người tham gia góp vốn.

Theo tài liệu điều tra, Vũ Thị Mai Phương đã lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của một bộ phận người dân, đưa ra các thông tin sai sự thật về các bất động sản, đồng thời cam kết mức lợi nhuận cao, ổn định. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn, đối tượng không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Từ vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, đầu tư với lãi suất cao bất thường, đặc biệt là các thông tin về bất động sản không rõ nguồn gốc pháp lý. Khi tham gia đầu tư, cần tìm hiểu kỹ, tránh tin tưởng vào các lời hứa hẹn thiếu cơ sở.

Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý. Việc chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức của người dân cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng là yếu tố then chốt nhằm hạn chế, đẩy lùi các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian tới.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã tham gia góp vốn đầu tư với Vũ Thị Mai Phương nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan qua điều tra viên Vương Đình Tùng - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 0816193777. Sự phối hợp kịp thời của người dân sẽ giúp cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội và có biện pháp thu hồi tài sản cho bị hại.

#lừa đảo #bất động sản #Hải Phòng #góp vốn #chiếm đoạt

Xã hội

Cặp vợ chồng hờ vẽ dự án 'ma' chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thanh Toàn và Nguyễn Như Quỳnh bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt gần 15 năm tù.

Ngày 15/4, Tòa án Nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị cáo Nguyễn Thanh Toàn (SN 1988) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1978, cùng trú phường An Cựu, TP. Huế).

Theo bản cáo trạng, Toàn và Quỳnh có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng và cùng hoạt động kinh doanh. Lợi dụng “cơn sốt” đầu tư bất động sản trong năm 2021, hai bị cáo đã bàn bạc, thống nhất mua các thửa đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm có diện tích lớn, sau đó tự ý “vẽ” bản đồ phân lô, tách thửa trái phép để rao bán.

Xã hội

Tuyên án 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Đây là vụ án có số lượng bị cáo rất đông, hoạt động theo mô hình "doanh nghiệp tội phạm" xuyên biên giới tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò kẹo, Lào).

Sau nhiều ngày xét xử, sáng 15/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán người" và "Đánh bạc".

Theo bản cáo trạng, ngày 1/8/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại Hải Phòng) đến tự thú về việc trong thời gian sinh sống tại Lào, bản thân đã tham gia cùng A Hào (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới